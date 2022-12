Viva Magenta: Como usar a cor do ano de 2023 em ambientes

À medida que o mundo se desenrola, ele é explorado e assistido como um grande filme, onde cada ação e reação é analisada e depois decifrada. Essas informações são compartilhadas com a sociedade e os criadores que pertencem e produzem na indústria, com base em comportamentos identificados pelas principais agências de tendências, como a Pantone, conhecida mundialmente como o oráculo das cores.

Toda essa jornada é apresentada a cada ano com uma nova cor que traz ideias já existentes, mas principalmente futuras, para uma produção voltada para o mercado de acordo com a direção da nova cor e seu efeito.

A cor de 2023 é capturada pelo Viva Magenta, que é a próxima cor dominante com base nas leituras comportamentais atuais da Pantone. Nesta nova linguagem visual, os olhos são energizados por otimismo, força e alegria, explica Leatrice Eiseman, diretora-executiva do Pantone Color Institute, responsável pela criação e promoção da cor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O Viva Magenta vem da família dos tintos e é criado a partir do vermelho cochonilha, um dos corantes mais valiosos do mundo, que pertence à família dos corantes naturais e é um dos mais fortes e brilhantes do mundo", diz a especialista.

O desenvolvimento de uma nova cor como o Viva Magenta está diretamente relacionado ao design, como moda, beleza e design de interiores. Todas essas áreas fazem parte de um estilo de vida que agora conduz referindo-se ao novo tom e ao que ele expressa. Segundo Leatrice, é hora de reviver, de prestar atenção ao que é primordial. "Nesta era repleta de tecnologia, procuramos nos inspirar na natureza e naquilo que é real", ela apresenta.

A nova cor chega em um momento diferente do que era em 2020-2022 devido à pandemia de Covid-19. "Invocando as forças da natureza, Pantone 18-1750 Viva Magenta galvaniza nosso espírito, construindo e fortalecendo o nosso interior", explica a representante da Pantone. O convite a esse despertar vem tanto da própria cor quanto do nome que lhe é dado.

O significado da palavra "Viva" na nomenclatura da nova cor reflete o momento presente, como os novos pensamentos que cercam cada novo começo, como a chegada de um novo ano, e também as influências que o antecederam. Viva Magenta é "enraizado no que é primordial", estabelece.

Ambientes com o Viva Magenta

Ao contrário de anos anteriores em que a Pantone apostou em tons mais frios, neste ano ela apresenta o magenta, extremamente vibrante. "É um novo vermelho vívido, que se revela em pura alegria, encorajando a experimentação e a auto expressão, sem restrições. É audacioso, cheio de humor e inclusivo para todos", define a empresa em seu comunicado oficial.

De acordo com a arquiteta Cristiane Schiavoni: "O magenta é uma cor muito intensa e feminina, que traz muita personalidade aos espaços e pode ser usada sem medo", acredita a profissional. Já para a arquiteta Isabella Nalon, trata-se de uma nuance que transmite vivacidade, sensualidade e, em alguns momentos, está associada à prosperidade e elegância. "Gosto muito dessa cor, que nos permite diferentes combinações e muita criatividade", acredita.

Segundo Isabella, o Viva Magenta pode estar, por exemplo, num ambiente de transição, como um lavabo ou hall. Já em um espaço de longa permanência, caso de um quarto, podemos adotá-la em detalhes, como peseiras e almofadas, deixando outras nuances sóbrias como a base da decoração. "Se a ideia é eleger um móvel de destaque, como um sofá, podemos revesti-lo de magenta e deixar o restante do ambiente numa paleta neutra, resultando num lindo contraste", explica.

"Vinda de uma mistura de cores quentes e frias, o magenta é sinônimo de vitalidade e resulta numa tonalidade que aquece, traz acolhimento e modernidade para o espaço", explica a designer de interiores Giseli Koraicho, do escritório Infinity Spaces.

Confira inspirações:

Na cozinha integrada às salas de jantar e estar, a arquiteta Marina Carvalho apostou em colorir um elemento maior, no caso, a marcenaria, deixando piso e o restante dos móveis mais sóbrios (Foto: Evelyn Müller/Divulgação)



Embora vibrante, a cor magenta neste projeto de Patrícia Penna também propõe conforto, principalmente se combinado com tons mais claros (Foto: Leandro Moraes/Divulgação)



Com acabamento feito sob encomenda, a marcenaria rouba a cena na sala de jantar com bar integrado. As arquitetas Monike Lafuente e Claudia Yamada, do Studio Tan-gram desenharam um bufê, com espaço para a adega, num tom magenta, em contraponto aos painéis de acabamento amadeirado (Foto: Estudio Sao Paulo/Divulgação)



Neste banheiro da arquiteta Isabella Nalon, o magenta entrou nos detalhes, especificamente, nas toalhas, quebrando a hegemonia do cinza e do branco (Foto: Júlia Herman/Divulgação)



Inspiração na sala de estar e varanda (Foto: Reprodução/Pinterest)



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.



Tags