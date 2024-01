EUA exige de Maduro um 'processo rápido' para opositora Machado

O governo do presidente Joe Biden deseja "uma relação mais construtiva entre nossos países, mas precisamos ver avanços em direção a eleições democráticas, liberdade e respeito aos valores fundamentais", afirmou Nichols, que reconhece que será um "processo longo" com "altos e baixos".

Durante uma conversa no grupo de reflexão americano Atlantic Council, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos para a América Latina e o Caribe, Brian Nichols, alterou entre a abordagem rígida e a conciliatória.

Os Estados Unidos alertaram nesta terça-feira (5) o presidente venezuelano Nicolás Maduro de que reimporão as sanções se ele não cumprir "as expectativas" e exigiram um processo "rápido" para autorizar a candidatura eleitoral da opositora María Corina Machado.

Washington considera que o acordo de outubro entre Maduro e a oposição sobre as eleições presidenciais de 2024 "abre a porta para uma possível normalização" das relações "com base na confiança e no respeito mútuo", mas apenas se o governo cumprir seus compromissos.

Em compensação por este acordo, Washington suspendeu parcialmente as sanções ao petróleo, ouro e gás venezuelanos, condicionando-as a duas condições, ou "expectativas".

Caracas deveria estabelecer um processo para suspender as inabilitações políticas dos opositores venezuelanos e começar a libertar prisioneiros políticos e americanos.

Desafiadoramente, o governo de Maduro esperou quase até o fim do prazo (final de novembro) para anunciar que a Suprema Corte revisará as inabilitações.

"Embora essas etapas adicionais neste longo processo sejam promissoras, Nicolás Maduro e seus representantes ainda precisam cumprir totalmente as expectativas", e "essas etapas ainda não foram dadas", pressionou Nichols.

"É crucial ter um processo rápido e transparente para autorizar" a candidatura da líder María Corina Machado, que venceu as primárias da oposição, e uma "decisão rápida" é necessária, insistiu.