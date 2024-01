Ataque em missa católica nas Filipinas deixa quatro mortos

Pelo menos quatro pessoas morreram e dezenas ficaram feridas neste domingo (3) após a explosão de uma bomba, durante uma missa católica em uma universidade no sul das Filipinas - uma área com presença de grupos insurgentes, de acordo com a polícia.

A explosão ocorreu pela manhã, durante uma missa no ginásio da Universidade Estatal de Mindanao, em Marawi, a maior cidade muçulmana do país.

O tenente-general da polícia, Emmanuel Peralta, relatou que quatro pessoas morreram e cerca de 50 ficaram feridas na explosão. Um balanço anterior indicou três mortos.