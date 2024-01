Conheça a Ilha Nula, um lugar que você (nunca) visitou

A ilha fictícia está localizada a zero graus de latitude e zero de longitude, mas muitas pessoas sem a geolocalização ativada já ‘estiveram’ lá

Uma boia do sistema Pirata, sigla para Predição e Pesquisa de Matriz Ancorada no Atlântico Tropical, é o único objeto em uma ilha inexistente. É isso mesmo que você leu: localizado a exatamente zero graus de latitude e zero de longitude, o espaço "ocupa" sua faixa no Golfo da Guiné.

Intitulada Ilha Nula, as coordenadas foram adicionadas no domínio público da Natural Earth como “uma ilha fictícia de um metro quadrado localizada ao largo da África, onde o Equador e o meridiano principal se cruzam”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O local, com a sua boia solitária, só existe nos mapas devido aos Sistemas de Informação Geográfica (SIG). O mapeamento do SIG é capaz de armazenar dados geoespaciais, mas não é isento de erros; a ilha é um desses equívocos.