Conheça as paradisíacas ilhas gregas no Mar Egeu

As ilhas gregas, um verdadeiro paraíso no Mar Egeu, são um dos destinos mais deslumbrantes e singulares do mundo. Com mais de 6.000 ilhas e ilhotas, a Grécia oferece uma riqueza de experiências para os viajantes que buscam um refúgio único. Cada ilha possui sua própria personalidade, história e beleza singular, tornando a exploração das ilhas gregas uma jornada inesquecível.

Cenários românticos

Santorini, com suas casas brancas debruçadas sobre penhascos vulcânicos, é talvez a ilha mais famosa. Os pores do sol em Oia são lendários e proporcionam um cenário de tirar o fôlego para casais apaixonados. As praias de areia negra de Kamari e Perissa oferecem um contraste intrigante com a arquitetura branca.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine