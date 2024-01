Um felino entre sultões: a gata turca enterrada em mesquita histórica

A gata Gli, que costumava receber os turistas na mesquita Hagia Sofia, morreu em 2020, mas ainda continua a fazer parte da história do lugar

O visitante desavisado nas ruas de Istambul pode se surpreender com a predominância de gatos na Turquia , mas o carinho da população pelos felinos não é segredo. A fama dos animais é tanta que até rendeu um documentário em 2016, intitulado “Kedi”.

Um felino entre sultões: a gata que vivia na Hagia Sofia

A trajetória de Gli (“União do Amor”, em tradução ao português) está conectada com uma estrutura construída ao redor do ano 530 a.C. para se tornar a catedral de Constantinopla (atual Istambul): a Santa Sofia (Hagia Sofia ou Ayasofya).

O estabelecimento permaneceu em sua função inicial até 1453, quando foi alterado para uma mesquita seguindo a conquista da cidade por Mehmet I, o Conquistador, sultão do Império Otomano.

O espaço foi convertido novamente em 1934, desta vez em museu. A atribuição foi mantida até retornar para o seu status de mesquita em 2020, após um decreto do presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Enquanto ainda mantinha o seu posto de museu, a Hagia Sofia se tornou um lar para a gata Gli, nascida em 2004. Mas o “estrelato” da felina foi alcançado quatro anos depois, em 2008, ao ser acariciada durante a visita do presidente norte-americano Barack Obama.

As quatro patas de Gli percorreram os espaços da Hagia Sofia até 2020, quando a felina conhecida pelos turistas e pela população local faleceu aos 16 anos de idade. Ao lado de sua irmã, Kizim, a gata foi enterrada em um espaço no jardim da mesquita, sem acesso para os visitantes.