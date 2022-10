Mulher come bolo que imita caixa de areia usada por gato e felino foge com nojo

A jovem estadunidense Fifi Furrha, de 30 anos, viralizou nas redes sociais ao “pregar uma peça” em seu gato. Por meio de uma mistura de bolo, biscoitos e doces, ela criou uma “caixa de areia comestível" que simula o banheiro de seu pet.

A reação do animal, que foge com nojo ao ver a tutora comer a mistura, fez o vídeo publicado no Tiktok ultrapassar 44 milhões de visualizações.

O vídeo em que Fifi cria uma caixa de areia fake começa com a jovem comendo o conteúdo, o que causa repulsa de quem começa a assistir.

No entanto, logo em seguida a jovem mostra que aquilo era, na verdade, uma mistura de bolos, bolachas e doces que ela propositalmente criou para “trolar” seu gato.

Influencer viraliza comendo bolo que simula caixa de areia usada por gatos

A reação do felino e a semelhança da comida com uma caixa de areia real repercutiram mais de 38 mil comentários.

“Sei que é trolagem, mas deu uma embrulhada no estômago do mesmo jeito. Me senti igual o gato”, afirmou uma brasileira na publicação feita por Fifi.

Durante a produção da caixa de areia fake, Fifi mostra o passo a passo da receita e é acompanhada pelo olhar atento de seu gato, que chama a atenção pela sua “fofura”.

Alguns internautas comentaram o fato de o felino ser “quietinho” e compararam com seus próprios pets: “Os meus metem a pata em tudo”.



Por meio do perfil @dontstopmeowing, Fifi e seu parceiro Kareem publicam conteúdo para as redes sociais do dia a dia e de brincadeiras com seus gatos. Os dois acumulam mais de 12 milhões de seguidores no Tiktok com sucesso que começou durante a pandemia de Covid-19.

Veja vídeo de influencer comendo bolo que simula caixa de areia de gatos

