Pirâmide na Indonésia é considerada a mais antiga do mundo; conheça

Gunung Padang é uma enorme pirâmide subterrânea escondida sob uma encosta na ilha de Java, na Indonésia. A tradução de seu nome seria "montanha da iluminação" do sânscrito, a língua nativa da região, já que o local serviu para rituais religiosos ao longo da história.

A estrutura é conhecida como o maior sítio megalítico do Sudeste Asiático, mas os cientistas suspeitam que o sítio histórico exposto pudesse ser maior do que é atualmente. Segundo os pesquisadores arqueológicos, a estimativa de datação através de radiocarbono do local indica que sua construção inicial seria de 16 mil anos atrás.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Egito Antigo: conheça as maravilhas e os mistérios dos reinos dos faraós; VEJA