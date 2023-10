Egito Antigo: conheça as maravilhas e os mistérios dos reinos dos faraós

O Egito está localizado em uma área predominantemente desértica que inclui a Península do Sinai, na Ásia. É banhado pelo Mar Mediterrâneo ao norte e limitado ao sul pelo Sudão, a nordeste pela Faixa de Gaza (Palestina) e Israel, a oeste pela Líbia e a leste pelo Mar Vermelho. O país controla o Canal de Suez, que une o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Inaugurado em 1869, após dez anos em construção, é o maior canal sem eclusas do mundo.

Como a antiga civilização, o Egito vive às margens do Rio Nilo, considerado até recentemente o maior do mundo em termos de extensão, posição atualmente ocupada pelo Rio Amazonas. Porém, o país visitado por Agatha Christie (1890-1976) e que a inspirou a escrever “Morte no Nilo”, considerado pela escritora inglesa como um de seus melhores livros, possui apenas 7% de solo fértil – os 93% restantes estão em pleno Deserto do Saara, o que faz com que os seus centros urbanos estejam concentrados ao longo do Rio Nilo e de seu delta.

Difícil não se emocionar ao pisar no Egito, solo onde viveu uma das primeiras e mais desenvolvidas civilizações do planeta. Este país, situado no Nordeste da África, abriga intrigantes monumentos erguidos há milênios. Muitos deles estão parcialmente preservados. Misteriosos, atravessam os séculos como testemunhas de um passado que até hoje não foi decodificado pelos arqueólogos e cientistas, a não ser por teorias ainda não comprováveis.

Temperaturas no Egito

Com clima árido, o Egito, embora tenha as mesmas quatro estações climáticas da Europa, vive na prática apenas duas delas: o inverno e o verão. Com temperaturas bem mais suaves e brandas do que as dos países europeus, a estação mais fria do ano tem seu pico em novembro (nos últimos dias de outono) e no início do inverno (primeiros dias de dezembro), quando registra mínimas entre 11ºC e 13ºC.

Já o verão é extremamente quente. Os dias de calor intenso começam em maio (final da primavera) e se estendem até setembro, com a chegada do verão com termômetros marcando temperaturas sempre acima dos 35ºC, podendo atingir até 50ºC.

Dificilmente chove no país, e o ar seco é um insistente lembrete de que se está no deserto, o que torna a hidratação e o uso de chapéu e de protetor solar indispensáveis. Também óculos escuros e colírio não devem ser esquecidos, porque é muito comum sentir ardência nos olhos por lá.

Dicas para melhorar sua estadia

Para quem ainda não percebeu, o país tem pouquíssima água, sobretudo tratada. E isso torna obrigatório o consumo de água mineral. Quanto às roupas, a sugestão é levar modelos mais comportados. Eles devem ser leves, mas não devem expor muito as pernas nem ter decotes demasiadamente ousados. Nas cidades egípcias, não se vê homens com bermudas nem mulheres com minissaias.

O islamismo é praticado pela maioria da população, hoje estimada em quase 197 milhões de habitantes, segundo o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas. Embora sigam princípios religiosos rigorosos, os egípcios são bastante simpáticos, gentis e educados com os turistas. Também sabem ser muito insistentes e incisivos quando querem vender algo. Nesses momentos, eles deixam de lado o árabe, o idioma oficial do país, e usam frases em inglês, espanhol e até português.

Visitando a cidade do Cairo

Chegar ao Cairo e circular por lá não é fácil. O trânsito é intenso e caótico nas ruas da metrópole, onde automóveis, ônibus, tuk-tuks e pedestres dividem espaço – praticamente inexistem semáforos na capital. Também não há faixas de pedestres. Dá para imaginar? Borbulhante, uma das cidades mais numerosas do continente africano, Cairo guarda curiosidades, tesouros e muitas histórias para desvendar.