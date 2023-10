Pegadas de dinossauros com 125 milhões de anos são encontradas na Inglaterra

Um conjunto de pegadas de dinossauros foram encontradas por engenheiros em uma praia na costa sul da Inglaterra. Os fósseis estavam bem preservados e cientistas acreditam que são de Mantellisaurus, de mais de 125 milhões de anos.

Segundo informações divulgadas pelo governo da Inglaterra nesta segunda-feira, 23, engenheiros da Agência Ambiental do país estavam fazendo investigações a fim de reforçar as defesas marítimas da ilha de Yaverland, quando fizeram a descoberta dos fósseis.

As investigações ambientais datam as pegadas em pelo menos 125 milhões de anos, época da história do mundo que somente foi retratado em filmes como “Jurassic Park” e “ Os Flintstones”.