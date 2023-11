Ônibus de Fortaleza terão esquema especial para Dia de Finados

Ao todo,18 linhas vão operar com extensão de horário; 34 veículos reservas estarão disponíveis nos terminais

Os ônibus de Fortaleza vão operar em esquema especial nesta quinta-feira, 2, em virtude do feriado do Dia de Finados. A frota será reforçada, e 18 ônibus terão extensão de horário, com funcionamento das 6 à meia-noite.

Nos terminais de integração, 34 veículos reservas estarão à disposição do público.

De acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), a distribuição das linhas ficará a cargo de cada terminal. Confira os ônibus com quadro especial de frota: