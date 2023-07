5 filmes sobre magia e mundo fantástico

Harry Potter é uma série de filmes baseada nos livros de J.K. Rowling. Ela conta a história de um jovem bruxo chamado Harry Potter, que descobre que é especial e foi escolhido para frequentar a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Ao longo dos filmes, Harry faz amigos leais, como Hermione e Ron, e enfrenta desafios perigosos, incluindo o maligno Lord Voldemort. A saga aborda temas de amizade, amor, coragem e sacrifício, enquanto Harry e seus amigos lutam contra as forças das trevas para proteger o mundo mágico. É uma aventura cheia de magia, criaturas fantásticas e reviravoltas emocionantes.

Onde assistir: HBO Max

4. Jumanji

“Jumanji” é um longa de aventura e fantasia que conta a história de um misterioso jogo de tabuleiro. Quando um grupo de amigos decide jogá-lo, eles são transportados para dentro do mundo do jogo. Agora, os jovens precisam enfrentar desafios perigosos e sobreviver em uma selva cheia de animais selvagens, plantas traiçoeiras e armadilhas mortais. Para escapar do jogo e voltar à realidade, é preciso completar a missão final. Ao longo da jornada, eles descobrem que precisam trabalhar juntos, utilizar suas habilidades individuais e aprender a confiar uns nos outros. É uma aventura cheia de ação, humor e lições valiosas sobre amizade e trabalho em equipe.

Onde assistir: Paramount + e Netflix