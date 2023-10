Dia de Frei Galvão: conheça as origens do primeiro santo brasileiro

A comemoração acontece no dia 25 de outubro em homenagem ao processo de beatificação de Frei Galvão; saiba a origem do santo e orações para a data

Na primeira, um jovem procurou o frade para ajudá-lo com as dores renais que sentia e recebeu um pequeno papel com um verso do breviário: “Post partum Virgo inviolata permansisti, Dei Gentitrix Intercede pro nobis” (“Depois do parto, permanecestes virgem, Mãe de Deus, intercedei por nós”, em tradução livre do latim).

Confiando no poder de intercessão da Virgem Maria, o homem ingeriu o papel e expeliu os cálculos renais.

Outro caso indica a chegada de um marido desesperado durante o parto da esposa, que poderia morrer no processo, também pedindo o auxílio de Frei Galvão. Lembrando do jovem com o cálculo renal, o santo deu os mesmos papeizinhos e a mulher conseguiu sobreviver.