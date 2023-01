Dia de São Sebastião é celebrado em 20 de janeiro; quem é o santo

Padroeiro do Rio e protetor contra doenças, São Sebastião é comemorado no dia da morte, 20 de janeiro. Entenda o porquê, saiba que é o santo e veja oração

No dia 20 de janeiro comemora-se o dia de São Sebastião, santo católico canonizado e padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. A escolha do dia para relembrar o soldado romano que se tornou pregador cristão foi feita em homenagem ao dia da sua morte, no ano de 288 D.C.

O padre Rafhael Maciel, da Arquidiocese de Fortaleza, explicou em entrevista ao O POVO a importância da celebração do dia de São Sebastião para a tradição cristã, além dos motivos do por quê o santo é um dos mais reverenciados da igreja.

Dia de São Sebastião: entenda o porquê da data

Dia 20 de janeiro de 288, D.C., é a data estimada para a morte de São Sebastião, vítima das perseguições cristãs realizadas pelo imperador romano Diocleciano. São Sebastião era um soldado romano que servia ao imperador, mas foi morto ao dar testemunho da sua vida como cristão.

"São Sebastião foi um Oficial do Exército do Império Romano, que de modo geral era formado por pagãos (não cristãos). Porém, a mãe dele já era convertida ao cristianismo, o que indica que, no meio dos demais soldados, ele já dava um testemunho de vida próprio do estilo de vida cristã", explica o padre Rafhael Maciel.

Foi exigido de São Sebastião que renegasse a vida como cristão, o que não foi aceito. Por isso, foi perseguido, amarrado em uma árvore e alvejado com três flechas. Contudo, não morreu em decorrência dos ferimentos, sobrevivendo ao ataque para ir ao imperador Diocleciano condená-lo por seus pecados.

O padre explica que a devoção para com São Sebastião é profunda em algumas comunidades. "Diversas comunidades têm um grande carinho e devoção por São Sebastião. No período que antecede a sua festa, geralmente são celebradas novenas de preparação, rememorando a história desse santo tão amado."

"No dia 20 de janeiro várias comunidades celebram missas e fazem procissões para homenagear e pedir a intercessão e agradecer as graças recebidas. Existem festas para São Sebastião em comunidades da Arquidiocese, como Maranguape, Mulungu e Aquiraz," conclui.

Vida e morte de São Sebastião são relembradas em 20 de janeiro

Ao confrontar o imperador romano Diocleciano e acusá-lo dos seus pecados, São Sebastião morreu açoitado pelos soldados do império, após sobreviver o ataque com flechas e não renegar sua fé.

Ao longo da história, o santo foi lembrado especialmente em momentos de luta contra pragas e doenças transmissíveis, a devoção para São Sebastião crescendo durante tempos com muitas enfermidades.

São Sebastião é um santo comemorado nos dois maiores braços da igreja cristã: tanto na Igreja Católica Apostólica Romana, quanto na Igreja Ortodoxa, a devoção com o santo está presente.

Oração de São Sebastião

Ó glorioso mártir São Sebastião, Vós que derramastes Vosso sangue e destes a Vossa vida em testemunho da fé, em Nosso Senhor Jesus Cristo.

Ó glorioso mártir São Sebastião, alcançai deste mesmo Senhor, a graça de sermos vencedores dos nossos verdadeiros inimigos, o ter, o poder e o prazer.

Ó glorioso mártir São Sebastião, protegei com a Vossa intercessão, livrai-nos de todo o mal, de toda a epidemia corporal, moral e espiritual. Fazei que se convertam para Jesus aqueles que se perderam na fé, ajudai que o justo persevere até o fim na fé.

Ó Deus eterno, que pela intercessão de São Sebastião Vosso glorioso mártir, encorajastes os cristãos encarcerados e livrastes cidades inteiras do contágio da peste, atendei hoje nossas súplicas que confiantes Vos apresentamos.

Socorrei-nos em nossas necessidades, alivie-nos nas nossas angústias, livre-nos das enchentes, da seca e estiagem, proteja os agricultores e guarde as lavouras.

Pedimos também, ó glorioso São Sebastião, curai os doentes e livrai-nos do contágio.

São Sebastião, jovem discípulo de Jesus, rogai por Nós!

Amém.

