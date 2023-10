Mãe revela ter gastado mais de R$ 100 mil em bonecas realistas

Mulher começou a coleção em dezembro de 2020 e hoje conta com 18 bonecas; ela diz que gastou em torno de 20 mil dólares; entenda o caso

Conforme o tabloide Daily Mail, Kam nunca tinha visto as bonecas, até precisar pesquisá-las no Google.

A mãe de três crianças começou a colecionar os bebês reborns em dezembro de 2020, quando suas filhas pediram as réplicas como presente no Natal daquele ano.

Uma mulher do estado da Flórida (EUA), identificada como Kam nas redes sociais, revela que já gastou U$ 20 mil em bonecas realistas, o que na cotação atual equivale a mais de R$ 100 mil.

Uma das principais razões que Kam destacou sobre a sua coleção, é que ela pode compartilhar esse hobby com suas filhas.

A mulher ficou maravilhada pelos objetos realistas. “Fiquei tão encantado com eles do início ao fim, cada reborn é verdadeiramente uma obra de arte”, afirma.

No entanto, alguns amigos da colecionadora acham o hobby inusitado e assustador.

Kam revela que cada pessoa tem uma reação diferente quanto à coleção. "Recebo reações diferentes de cada pessoa. Minhas filhas, claro, amam minhas bonecas e meu marido, carinhosamente, me acha uma nerd”, diz.

“Eles adoram as bonecas tanto quanto eu. Minha filha mais nova, de três anos, gosta que eu tire fotos dela segurando-as. É outra maneira de todos nós nos unirmos," declara a mãe.

"Acho que a maioria das pessoas não entende, mas elas também me respeitam. Então, não me incomodam com isso", finaliza.

