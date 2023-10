DNA vegetariano? Comportamento alimentar pode estar nos genes

Comida vegetariana: tendência da gastronomia segue e se fortalece em 2023 Crédito: divulgação

O vegetarianismo poderá ser influenciado pelo genótipo humano. É o que o estudo divulgado pela revista PLOS One na última quarta-feira, 4, revela. O UK Biobank (UKB) possui um banco de dados com mais de 500 mil pessoas, nas quais foram comparados seus estilos de vida e aceitação ao vegetarianismo para a comprovação do estudo. Nos resultados, foram identificados quatro genes associados à capacidade de alguém aderir a um estilo de vida vegetariano mais facilmente. Além de analisar os genomas, os envolvidos também coletaram informações por meio de questionários para avaliar o consumo de carne dos participantes. Na prática, o grupo identificou um ponto no genoma humano (rs72884519 no cromossomo 18) que poderia associar uma adesão à dieta vegetariana.

Dia Mundial do Vegetarianismo: origem da data, significado e mais O estudo também permitiu identificar outras três variantes genéticas (NPC1, RMC1 e RIOK3) agrupadas na mesma região, ligadas ao vegetarianismo, bem como outros 31 genes em outras partes do código genético humano que podem ter um possível papel na facilitação desses hábitos alimentares. “Neste momento, podemos dizer que a genética desempenha um papel significativo no vegetarianismo e que algumas pessoas podem ser geneticamente mais adequadas para uma dieta vegetariana do que outras”, afirmou o principal autor do estudo, Dr. Nabeel Yaseen, professor emérito de patologia na Universidade de Medicina Northwestern Feinberg, localizada em Illinois, Estados Unidos. 4 receitas vegetarianas práticas para o jantar; CONFIRA Veganismo no Brasil: números

A Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), conduzida pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope), revelou que em 2018 cerca de 30 milhões de pessoas no Brasil se declararam vegetarianas, representando 14% da população nacional. Em 2023, a expectativa é que o número de adeptos desse estilo alimentar possa ultrapassar os 40 milhões, representando um aumento de quase 20% na população nacional.