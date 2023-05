Já pensou em comer um jantar vegano em um restaurante nudista? Essa é a proposta do “The Füde Experience”, estabelecimento que fica na rua do Brooklyn, em Nova York.

Conhecido popularmente como “naked dinner” (jantar pelado), os eventos do restaurante incluem meditação e incentivam a autoestima e o naturalismo em sua programação. A experiência custa US$ 88, aproximadamente R$ 440, e a nudez é obrigatória.

Além disso, para entrar no restaurante é necessário que cada visitante preencha um formulário com questões sobre experiências anteriores, restrições alimentares, interesses sobre o evento e dados pessoais.

O formulário de inscrição também questiona se a pessoa interessada já esteve envolvida em “quaisquer incidentes que possam ser considerados inapropriados ou desrespeitosos durante um evento nu ou seminu".

Segundo o New York Times, os eventos “naked dinner” não são 100% exclusivos para mulheres, apesar de ser seu público alvo. Homens que quiserem participar precisam que participantes de eventos anteriores atestem confiança.

Restaurante oferece experiência de jantar nu e vegano por R$ 440 em NY Crédito: Reprodução/Instagram

Como surgiu o restaurante

Charlie Ann Max, modelo estadunidense e fundadora do “The Füde Experience”, usou do ócio da quarentena de covid-19 para criar um perfil no Instagram chamado “Füde” - um trocadilho com com a palavra inglesa "food" (comida) e com a pronúncia que se assemelha a “nu” no idioma original.

No perfil, Max compartilhava fotos do próprio corpo nu e também fotos de receitas veganas que ela cozinhava. A modelo também criou um projeto que consistia em: cada vez que um seguidor seu fazia uma receita sua e compartilhava foto da comida, ela fazia uma doação para No Kid Hungry e Appetite for Change (ONGs que combatem a fome).

A fundadora falou ao New York Times: "Eles [os eventos] ajudam a estabelecer conexão e encorajam todos a deixar ir enquanto sintonizam. Em seguida, vem a refeição. Eu preparo e sirvo um jantar de três pratos à base de plantas que nos nutre. Em seguida, iniciamos uma discussão temática sobre renascimento onde todos têm espaço para compartilhar e serem ouvidos".