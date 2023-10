Alternativa à 123 milhas: O que são os pacotes de viagem por assinatura?

Desde que a 123 Milhas anunciou a crise no negócio , cancelando a emissão de pacotes promocionais, planejar viagens ganhou uma preocupação a mais. Os consumidores buscam alternativas mais baratas e seguras. Assim, as viagens por assinatura se tornaram uma opção para esses viajantes.

Neste modelo, é importante entender o serviço contratado. Pesquisar o histórico da empresa, as regras de cada pacote e saber os fornecedores envolvidos são maneiras de evitar surpresas na hora de usufruir do plano escolhido.

Os preços também variam de acordo com a quantidade de pessoas no plano. Quanto mais pessoas, maior é o desconto na assinatura.

No site do clube de viagens, o cliente tem uma variedade de ofertas de pacotes, passagens e hospedagens. Assim, ele pode escolher o que deseja, checando as informações da viagem como preço, duração e outras condições.

Pacotes de viagens por assinatura: Vantagens para as empresas



As empresas também podem aproveitar as vantagens de um pacote de viagens por assinatura. Uma das vantagens é que as companhias podem economizar com o preço de passagens para os funcionários que costumam viajar com frequência.

Para assinar, basta seguir o mesmo procedimento de pessoas físicas: entrar no site, selecionar o número de viajantes (cada viajante deve pagar uma mensalidade) e escolher o plano — mensal, trimestral ou anual.

Agências com pacotes de viagem por assinatura no Brasil

Agências com pacotes de viagem por assinatura no Brasil: RDC Viagens



A RDC Viagens oferece serviços de hospedagem, passagem aérea, cruzeiro, locação de automóveis e ingressos de atrações, com viagens tanto no Brasil como no exterior.



O consumidor pode escolher entre planos de R$ 268,90 a R$ 1.075,60. O valor varia de acordo com o número de diárias adicionadas no pacote.



Nessa agência, o cliente precisa aguardar um período de carência, que consiste em 40 dias após o pagamento, para poder agendar suas viagens. O agendamento pode ser feito pelo site ou pela central de atendimento.



Para evitar riscos no fechamento do pacote, a emissão de passagens e hospedagens é feita no momento da reserva. Ou seja, a venda é garantida. As tarifas são previamente negociadas e informadas ao cliente durante a reserva.



Para cancelar o pacote, o cliente deve entrar em contato com a Central de Atendimento pelos telefones indicados no site, com antecedência mínima de 30 dias. O cancelamento somente será feito após a quitação plena do valor da adesão e das mensalidades eventualmente te devidas pela utilização de diárias do período.

Agências com pacotes de viagem por assinatura no Brasil: Stella Barros



A agência Stella Barros é conhecida no Brasil pelos pacotes de viagens para a Disney. No Clube de Férias da Stella, o assinante pode escolher entre cinco tipos de plano, cujos preços variam de R$ 49 a R$ 999. Cada um deles tem desconto progressivo.



O cliente pode realizar mudança de plano ou cancelamento a qualquer momento. No caso de cancelamento, a empresa devolve o valor do dinheiro na carteira digital do assinante.



Agências com pacotes de viagem por assinatura no Brasil: COOB+



A COOB+ é uma plataforma de assinantes que oferece diárias de hospedagem para os clientes, em mais de 1.900 hotéis no País. Os viajantes têm até três anos para utilizar as diárias, pagando um valor mensal.



As assinaturas têm quatro categorias, que oferecem desde diárias em hotéis econômicos até planos com resorts e hotéis exclusivos e internacionais. Todas as assinaturas cobrem 100% das diárias, com café da manhã para duas ou três pessoas.



Também é possível utilizar o crédito da assinatura para comprar outros serviços como passagens aéreas, transfers, locação de carros e passeios com empresas parceiras.

Em caso de cancelamento, o assinante mantém os créditos adquiridos durante a assinatura.

Agências com pacotes de viagem por assinatura no Brasil: Férias & Co.



A Férias & Co. é um serviço de assinaturas voltado para empresas e funcionários. Nele, a empresa define o valor da coparticipação mensal que fará para os colaboradores que aderirem ao benefício. Ou seja, o valor do plano será pago pela empresa e pelo funcionário.



A quantia paga é revertida em créditos de viagens na plataforma. Então, os clientes podem escolher entre as opções de hospedagem e passagens aéreas.



O plano fica disponível instantaneamente. A partir do momento que escolhe o plano, o colaborador já pode usá-lo para reservar hospedagens e passagens.



Em caso de cancelamento, o cliente pode solicitar o ressarcimento do valor pago. Entretanto, receberá somente o valor pago por ele no plano escolhido.

Agências com pacotes de viagem por assinatura no Brasil: Viaje Sempre Itaú



O banco Itaú fez uma parceria com a agência de viagens CVC para ofertar planos de viagens por assinatura. Os planos têm como objetivo “ajudar seus clientes a se planejarem financeiramente para viajar em seus momentos de lazer sem comprometer o orçamento ou estourar o limite do cartão de crédito, tornando o turismo mais acessível e viável”.

Ele está disponível para contratação nos apps Itaú, Itaú Personnalité e Itaú Cartões.

O programa permite que os clientes façam pagamentos mensais a partir de R$ 50. A quantia pode ser utilizada para resgate em pacotes de viagem e diárias de hotéis no site da CVC. O valor escolhido pelo cliente é cobrado no cartão de crédito. Além disso, os clientes ganham 10% de bônus a cada mensalidade.

O destino só precisa ser definido no momento do resgate do saldo, o que permite mudanças de planos durante o planejamento financeiro da viagem. Ainda, é possível suspender os pagamentos, cancelar a assinatura ou mudar o valor das parcelas a qualquer momento, sem custo.