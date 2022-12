Lugares para viajar no Brasil: confira dicas por região

O turismo no Brasil é um setor crescente e fundamental para a economia de várias regiões do país.

O país oferece aos turistas nacionais e internacionais infinitas opções de destinos, sendo a visitação de áreas naturais os destinos mais populares entre os viajantes.

Combinando ecoturismo e lazer, o Brasil é o destino certo para quem busca praias para relaxar e praticar esportes radicais no mar, mas também oferece possibilidade de turismo histórico e cultural.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre os destinos mais procurados estão Rio de Janeiro e Santa Catarina, praias do Nordeste, São Paulo para viagens de negócios, Cataratas do Iguaçu, Minas Gerais para o turismo cultural e histórico, Floresta Amazônica na região norte e, no centro-oeste, o Pantanal.

Para saber mais e descobrir lugares para onde viajar no Brasil, continue lendo o texto!



Qual a importância do turismo nacional?



O turismo é uma importante atividade para o Brasil, movimentando a economia nacional, gerando empregos e renda e, consequentemente, promovendo inclusão social.

No País, o turismo corresponde a 8,1% do Produto Interno Bruto (PIB), com 7 milhões de pessoas trabalhando



Turismo interno no Brasil em 2022

Apesar de suas dimensões continentais e do imenso potencial turístico, o Brasil não é um importante destino internacional, recebendo menos de 6 milhões de turistas estrangeiros anualmente.

Por outro lado, o turismo nacional é superaquecido, com 59 milhões de turistas e 190 milhões de viagens, graças à enorme população brasileira de 200 milhões de habitantes, a melhora no padrão de vida da população e o consequente aumento de gastos com passeios.

O Brasil possui um poderoso setor de turismo interno, evidenciando a importância de investimentos no âmbito do turismo doméstico para que esse mercado siga se fortalecendo.



Lugares para viajar no Brasil: região norte



A região Norte do Brasil é conhecida por ser berço da Floresta Amazônica. O País abriga 60% do território ocupado pela selva, que está espalhada por diversos países da América do Sul.



Encontro das águas - Amazonas



O encontro das águas do rio Solimões e rio Negro ocorre na Floresta Amazônica e prenuncia a formação do rio Amazonas, cuja bacia é a maior do mundo, ganhando de vários rios famosos, como o Nilo, no Egito.

A confluência dos rios em rio Amazonas acontece em Manaus e é uma das principais atrações turísticas da capital amazonense.



Parque do Jalapão - Tocantins



O parque estadual do Jalapão é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral à natureza situado no leste do estado do Tocantins.

O local conhecido por ser um deserto demográfico, e por ser protegido da ação humana, abriga uma natureza esplendorosa que encanta turistas de todos os lugares do Brasil.

A mata virgem, as diversas cachoeiras, as trilhas e as paisagens deslumbrantes do cerrado tem atraído cada vez mais visitantes à região.

O Jalapão é bastante conhecido ainda pela existência do capim dourado, com o qual são feitas belíssimas peças de artesanato vendidas pela comunidade que vive em torno do parque.



Monte Roraima - Roraima



O Parque Nacional do Monte Roraima, com uma área de cerca de 116 mil hectares, foi criado em 1989 com o objetivo de preservar a natureza única da região da serra do Pacaraima, inserida na terra indígena

Raposa Serra do Sol.

Delimitado por falésias de mil metros de alturas e tepuis, montanhas em formato de mesa, o parque apresenta planaltos com vegetação endêmica diferente da floresta amazônica e da savana que existem no local.

Apesar de o local ser administrado pelo Brasil, o monte Roraima está localizado na tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana, com a maior parte do território situado na Venezuela e foi eleito patrimônio da humanidade pela Unesco.



Lugares para viajar no Brasil: região nordeste



Mesmo não sendo palco só de belas praias, a região nordeste é conhecida pelo seu clima perfeito para curtir férias à beira mar.

Com mares de águas mornas e ventos ótimos para a prática de esportes aquáticos, entende-se bem por que essa região é queridinha de quem adora o clima tropical brasileiro.

Mas, diferentemente do que se parece, o nordeste está repleta de cultura e história que vale o conhecimento dos turistas que querem desbravar a região



Lençóis Maranhenses - Maranhão



O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é uma unidade de conservação de proteção integral à natureza localizada no Maranhão.

O parque possui área de 156 584 hectares distribuídos pelos municípios de Barreirinhas, Primeira Cruz e

Santo Amaro do Maranhão.



Os lençóis maranhenses são conhecidos pelas dunas móveis que mudam de local na medida em que o vento sopra.

Sua beleza singular, aliada aos passeios pelos campos de dunas e às belas lagoas de água doce que se formam no local, atraem turistas de todo o mundo que visitam o parque durante todo o ano.

O lugar é lindo! Vale a pena conhecer.

Pelourinho - Salvador

Popularmente chamado de Pelô, o Pelourinho é um bairro histórico localizado na capital baiana. O local abrange as ruas que vão do Terreiro de Jesus até o Largo do Pelourinho,onde estão situadas as emblemáticas casas de arquitetura barroca.

O Pelourinho é Patrimônio Histórico da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.

O local oferece inúmeras opções de lojinhas, atrações artísticas e uma variedade de bares, restaurantes, museus, teatros, igrejas e outros monumentos de grande valor histórico.

Conhecido pelas cores vibrantes do bairro, no Pelô é possível acompanhar as práticas do Olodum, às terças-feiras e domingos e divertir à noite com os amigos durante a viagem.



Olinda - Pernambuco



Olinda é uma cidade tombada que guarda uma arquitetura histórica, preservando sua atmosfera colonial associada às belezas naturais do local.

Fundada em 1535, Olinda é a mais antiga entre as cidades brasileiras consideradas Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco, declarada em 1982.

Durante o período colonial, mais especificamente entre os séculos XVI e XVII, Olinda foi a urbe mais rica do Brasil, tendo sido referida como "Lisboa pequena" devido a opulência de seus monumentos que faziam jus aos da metrópole portuguesa.



Lugares para viajar no Brasil: região centro-oeste



Região ainda pouco desbravada pelo turismo, o centro-oeste guarda tesouros incríveis. Além da Capital Brasília, com sua imponente arquitetura modernista, há locais de beleza natural indiscutível.



Brasília- DF



Capital do Brasil, Brasília começou a ser planejada em 1956 por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer e pelo engenheiro estrutural Joaquim Cardozo.

A cidade, considerada um Patrimônio Mundial pela Unesco, devido ao seu conjunto arquitetônico e urbanístico, foi inaugurada em 21 de abril de 1960 pelo então presidente Juscelino Kubitschek.

Referida como "Capital Federal", Brasília tem a maior área tombada do mundo, com 112,5 quilômetros quadrados, onde estão abrigadas as sedes dos três poderes da República e de 127 embaixadas estrangeiras.



Rio Quente - Goiás



Rio Quente, junto com Caldas Novas, compreende a maior bacia hidrotermal do mundo e o maior rio de águas quentes do mundo.

A cidade nasceu em função do complexo turístico do Hot Park e Rio Quente Resorts que foram inaugurados no local, gerando turismo e fortalecendo o setor de comércio e de serviços na região.

O Hot Park é um dos maiores parques aquáticos do Brasil e todas as piscinas e atrações são em termais naturais.

Bonito - Mato Grosso do Sul



Pólo do ecoturismo no Mato Grosso do Sul, Bonito é um município que ficou conhecido pelas paisagens naturais, os mergulhos em rios de águas transparentes, cachoeiras, grutas, cavernas e dolinas.

Com fauna e flora diversas, em 2009, Bonito foi considerado um dos lugares mais bonitos do Brasil. A cidade abriga mais de 4 mil espécies de plantas e seus rios podem abrigar mais de 2 mil espécies de peixes.



Lugares para viajar no Brasil: região sudeste



A mais rica região do Brasil, com a maior concentração de habitantes, está repleta de belezas a serem descobertas pelos turistas brasileiros.

Com muita história e arquitetura para apreciar, as três cidades destacadas na matéria são destinos deslumbrantes.



Ouro Preto - Minas Gerais



Ouro Preto é uma cidade tombada e considerada patrimônio histórico e cultural da Unesco. O município foi fundado em 1711 por bandeirantes, tendo sido, durante o século XVII, a cidade mais rica do Brasil durante o período de extração de ouro e minerais preciosos na região das Minas Gerais.

Petrópolis - Rio de Janeiro

Fundada pelo Imperador Dom Pedro II, o nome da cidade se deve à junção da palavra Petrus (Pedro em latim) e Pólis (cidade em grego).

O município é comumente referido como Cidade Imperial, já que foi a rota preferida de Dom Pedro para seus momentos de lazer e repouso quando a capital do Brasil ainda era o Rio de Janeiro.



Campos do Jordão - São Paulo



Campo do Jordão é a cidade mais alta do Brasil, 1.628 metros de altitude. Apelidada de "Suíça Brasileira" por causa de sua arquitetura tardia inspirada em construções europeias e pelo seu clima mais frio.

A cidade recebe turistas nacionais e internacionais, especialmente durante o inverno no hemisfério sul, quando as pessoas aproveitam o frio para tomar um bom vinho ou chocolate quente.

Lugares para viajar no Brasil: região sul



Bento Gonçalves - Rio Grande do Sul



Bento Gonçalves é a capital brasileira do vinho, pois concentra uma intensa atividade vitivinícola, tendo sido berço do cultivo da uva no Brasil.

Mas não há somente vinho e vinícolas na cidade. O destino oferece diversas belezas a serem conhecidas que vão além da apreciação de bons vinhos, como Caminhos de Pedra, Vale dos Vinhedos, Cantinas Históricas, Vale do Rio das Antas e Encantos de Eulália.



Foz do Iguaçu - Paraná



Segundo a revista Exame, em 2014 a Foz do Iguaçu foi o terceiro destino mais procurado por turistas estrangeiros que vieram ao Brasil e o primeiro da região sul.

O local é internacionalmente conhecido pelas Cataratas do Iguaçu, monumento natural vencedor do concurso que escolheu as 7 Maravilhas da Natureza.



Governador Celso Ramos - Santa Catarina



Cidade próxima à capital catarinense, Florianópolis, Governador Celso Ramos possui economia concentrada na pesca e no turismo.

Com mais de 30 praias, baías e penínsulas, reservas ecológicas e vegetação atlântica, no verão, o fluxo de visitantes costuma ser bastante intenso na cidade.

Em 1992, uma parte do município passou a ser Área de Proteção Ambiental de Anhatomirim, criada pelo governo federal com objetivo de preservar a biodiversidade.

Gostou das dicas?! Para obter dicas sobre como economizar na compra de passagens aéreas para sua próxima viagem, leia mais clicando no link.Conclusão



O Brasil está repleto de destinos turísticos interessantíssimos, com muita história, cultura contagiante e natureza diversa, o seu clima tropical é só mais um detalhe quando o assunto é viagem.

Para quem adora passear para relaxar ou para enriquecer a bagagem cultural sem precisar deixar o País, é possível fazer isso sem gastar muito, já que cada região oferece belezas únicas.