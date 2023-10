5 dicas para economizar dinheiro nas viagens

Renata Porto explica que as taxas de câmbio nos aeroportos geralmente são mais altas. Por isso, a melhor coisa é trocar uma quantia para emergências antes da viagem . “Depois, sugiro usar câmbios locais. Eu gosto muito do Western Union, que tem em vários países, é seguro e geralmente tem uma taxa boa!”, diz.

2. Pese a bagagem antes de viajar

Quem nunca chegou no aeroporto e descobriu que a mala estava mais pesada do que deveria, não é mesmo? A dica da influenciadora é simples e evita transtornos: “Existe uma balança digital portátil que você consegue pesar as malas em casa, antes mesmo de ir para o aeroporto. Tenho a minha há anos e nunca mais passei perrengue com isso. Vale o investimento!”, garante.

Preparar o cronograma de viagem é uma etapa superimportante quando se quer economizar (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock)

3. Planeje as atividades com antecedência

De forma objetiva, Renata Porto explica que comprar ingressos para atrações turísticas na hora geralmente sai mais caro do que quando você compra antecipado. Portanto, planeje-se!

4. Não viaje em período de alta temporada

Durante algumas épocas do ano, você pode acabar gastando mais nas viagens. “Parece óbvio, mas, por razões óbvias, sempre vai ser mais caro e muito mais lotado viajar na alta temporada. Se você puder viajar em outro período ou no fim da temporada, vai acabar gastando muito menos”, afirma Renata Porto.

5. Faça seguro-viagem

Mesmo que ninguém viaje já pensando “no pior”, a especialista explica que pode, sim, acontecer uma emergência médica ou, até mesmo, um extravio de bagagem: “Isso vai gerar um gasto que poderia ter sido evitado. Hoje em dia, existem vários seguros com ótimo custo-benefício. Inclusive, vários cartões de crédito oferecem essa opção!”, finaliza.

Por Lucas Siciliano