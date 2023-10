Nobel da Paz: relembre vencedores dos últimos anos

Prêmio criado por Alfred Nobel conta com seis categorias e uma das delas é o Prêmio Nobel da Paz; veja os nomes que foram premiados nos últimos anos

Os vencedores do Prêmio Nobel 2023 estão sendo conhecidos pelo mundo nesta semana, entre os dias 2 e 9 de outubro. A honraria é considerada uma das premiações mais importantes do mundo.

O Prêmio Nobel da Paz é concedido para as personalidades que realizaram trabalhos que ajudaram na promoção e congresso da paz na humanidade. Confira os vencedores do Prêmio Nobel da Paz dos últimos 10 anos.

Nobel da Paz: veja ganhadores da última década

2013 - Organização para a Proibição de Armas Químicas (Opaq)

O Comitê justificou a premiação da Opaq em 2013 com a sua trajetória de trabalho extensivo para eliminar armas químicas no mundo.

2014- Malala Yousafzai e Kailash Satyarthi

Malala Yousafzai é do Paquistão, e o Kailah Satyarthi é da Índia, e os dois foram os ganhadores do prêmio em 2014 por causa de trabalhos em prol da educação.

Yousafzai foi reconhecida pelos seus anos de dedicação para que as meninas do Paquistão tivessem acesso á educação. Já Satyarthi foi laureado pelo seu esforço para o fim do trabalho infantil na Índia.

A estudante paquistanesa se tornou a pessoa mais jovem a receber um Prêmio Nobel da Paz.