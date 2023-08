Projeto Recaatingamento visa recuperar mata nativa do Ceará

Ação da Ematerce tem uma unidade demonstrativa em um sítio localizado no Crato, no Cariri cearense

O projeto Recaatingamento, da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce), busca plantar no Ceará árvores spondias, do tipo umbu gigante. A primeira unidade demonstrativa da iniciativa está instalada na propriedade de um produtor rural familiar no Sítio Malhada, no Crato, região do Cariri.

De acordo com o presidente do órgão, Inácio Mariano da Costa, o projeto tem como objetivo implantar unidades produtivas de Spondias, além da preservação do meio ambiente e proteção do solo com a introdução de espécies nativas da caatinga.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Em resumo, a proposta é recaatingar o Ceará. Técnicos da Ematerce já foram capacitados. No mês de julho, já foi implantada uma unidade demonstrativa de umbu gigante no Cariri. Através do Recaatingamento, projeto do Governo do Ceará, as regiões receberão 200 mil mudas, que serão distribuídas gratuitamente aos agricultores”, comenta.