No Cariri, casa do poeta Patativa do Assaré vai virar espaço cultural

A casa onde viveu Patativa do Assaré, na região do Cariri, vai ser transformada em um espaço cultural após ser adquirida pela Universidade que leva o mesmo nome do poeta. O imóvel fica localizado no centro da cidade de Assaré, distante 470 km da capital Fortaleza.

Segundo a instituição, o espaço será usado para fomentar a cultura local, através de concursos culturais, espaços para recitação de poesias, rodas de viola e ações educativas destinadas a estudantes do ensino fundamental e médio.

Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, o diretor da Universidade Patativa, Anderson Palácio, explicou que a residência passará por reformas para abrigar o equipamento. “A casa não tinha mais nenhum morador e não estava aberta para visitação. Existe a necessidade de um restauro para manter as características originais, desde quando o poeta viveu ali”, disse.