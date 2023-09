3 orações para o Dia de Nossa Senhora das Dores

Orações à Nossa Senhora das Dores

A seguir, confira algumas orações para homenagear e pedir pela intercessão de Nossa Senhora:

1. Oração de Nossa Senhora das Dores

Minha Mãe dolorosa, não quero vos deixar sozinha com as vossas lágrimas; mas quero acompanhar-vos com as minhas lágrimas. Esta graça vos peço hoje: permiti-me uma compreensão sempre maior da paixão de Jesus e Vossa, para que em todos os dias de minha vida, eu possa ser solidário com as pessoas que sofrem, vendo nelas Vossas dores, e as do meu Redentor. Elas me alcançarão o perdão, a perseverança, o céu, onde espero cantar a misericórdia infinita do Pai por toda a eternidade. Amém.

2. Oração para alcançar uma graça

(Fazer o sinal da Cruz)

Maria Santíssima, Virgem Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo,

venho ajoelhar-me perante Vós arrependido dos meus muitos pecados,

implorando-Vos que intercedais, junto ao Vosso Divino Filho,