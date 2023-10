Saruê parece sorrir para as fotos de seu resgate; confira imagem

Os hábitos noturnos dos saruês tornam raras as aparições deles durante o dia, além de os gambás-de-orelhas-pretas terem uma dentição muito afiada e forte mas não são considerados animais perigosos.

A espécie é atraída por resíduos domésticos, como alimentos descartados de maneira irregular, por isso é bom mantê-los afastados, principalmente de animais domésticos

No caso, o saruê em questão foi resgatado por profissionais da GCM Ambiental, que sabiam como lidar com o animal. As informações são do portal G1.

O que é um saruê?

Animais como o canguru, o gambá, a cuíca, o diabo-da-tasmânia e o coala são chamados de marsupiais. Bem como estes, o saruê tem uma espécie de bolsa no ventre. Ao invés de nascerem filhotes, nascem embriões com cerca de um centímetro de comprimento e, na bolsa da mãe, eles encontram as mamas.

Sob forte estresse, ele pode exalar mau cheiro – já que se trata de um gambá. É um importante agente disseminador de sementes e ajuda a recuperar ambientes degradados na natureza. Com a redução das áreas de Cerrado, o saruê acaba se adaptando ao ambiente urbano onde encontra comida facilmente. No entanto, não deve ser criado como animal doméstico.