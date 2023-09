Mulher compra lagosta em restaurante por mil reais e devolve animal para o mar

Ainda, ele afirma que ficou emocionado por realizarem o desejo da mulher.

No restaurante onde aconteceu o caso, o preço da refeição varia de acordo com o peso do fruto do mar. Após a turista revelar que queria libertar o animal, os funcionários verificaram que ele pesava dois quilos.

Assim, o preço pago “pela refeição” foi de, aproximadamente, R$ 1.074. O crustáceo foi colocado em um balde para ser devolvido ao mar.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, a mulher chega a perguntar se a lagosta poderia “se machucar” se fosse solta da altura do convés onde fica o restaurante. Ao saber que não, ela deixou-a cair através de uma grade de metal enquanto seu marido e outras pessoas filmavam.

Lucky Lobster: Tourist 'Liberates' €200 Dinner From Up-Market Restaurant



A Swiss tourist requested her lobster be brought to her alive and unharmed after she ordered it with spaghetti.



After being given a bucket containing the crustacean, she stepped out onto the… pic.twitter.com/8GiQYilRd0