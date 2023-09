Novo filme da DC? Tarântula azul elétrica é descoberta na Tailândia

Grupo de pesquisadores tailandeses da Universidade Khon Kaen descobriu uma espécie de tarântula azul elétrica durante uma expedição à província de Phang-Nga, no sul da Tailândia. A descoberta, que mais parece ser um novo personagem de história em quadrinhos do universo da DC, foi publicada dia 18 de setembro na revista científica Zookeys.

Outros integrantes da equipe também descobriram mais um tipo de tarântula desconhecida vivendo em caules ocos de plantas de bambu do país, e agora se chama Talsimus Bambus.

Para aumentar a conscientização da população, divulgar a descoberta e angariar fundos para o povo indígena Lahu, o qual Sippawat faz parte, localizado no norte da Tailândia, o grupo decidiu leiloar o direito de nomear as novas espécies.

Qual nome da tarântula azul elétrica?

O nome escolhido para a tarântula azul elétrica foi Chilobrachys Natanicharum e advém dos nomes de dois executivos da empresa vencedora da campanha de nomeação, Khun Natthakorn Jaengrew e Khun Nitchada Jaengrew, administradores do Grupo Nitchada Thani.

Entenda a cor azul da tarântula elétrica

Segundo a CNN, a pesquisa explica que a coloração única e rara da tarântula vem de dois tipos de pelos, “azul metálico e violeta”, que estão presentes em diferentes partes do corpo, incluindo as pernas, as quelíceras (apêndices em forma de pinça na frente do boca) e a carapaça (concha superior).

Para a CNN, Narin Chomphuphuang, líder do estudo e pesquisador do Departamento de Entomologia e Fitopatologia da Universidade Khon Kaen, explicou que o azul é uma das cores mais raras na natureza e que a coloração azul elétrica não vem da presença de pigmentação azul, e sim “da estrutura única do pelo, que incorpora nanoestruturas fotônicas biológicas que manipulam a luz criando a aparência azul”.

O estudo também salienta que tanto a coloração como outras características das aranhas encontradas variam de acordo com o sexo e a idade delas. As fêmeas e machos jovens têm mais cerdas na cor violeta que azuis metálicos.