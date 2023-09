Ovelhas invadem plantação de maconha e comem 300kg da planta na Grécia

Um proprietário de cannabis medicinal em Vólos, na Grécia, encontrou ovelhas se alimentando na sua plantação após desastres na região da Tessália, em Magnésia. Segundo informou, os animais comeram cerca de 300 quilos de maconha.

Em entrevista à rádio local “Status FM 1077”, o agricultor Yannis Bourounis brincou com a situação: “Estou muito bem, mas as ovelhas estão melhores, cheias de loucura”, disse. Ele completa que parte do cultivo já havia sido destruído seguindo as inundações, mas o rebanho consumiu o restante.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Não sei se é para rir ou chorar. Tivemos calor, perdemos muita produção. Tivemos inundações, perdemos quase tudo. E o melhor, depois de tudo isso, um rebanho de ovelhas”, lamentou ao veículo.