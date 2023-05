Estudo afirma que assistir a vídeos de animais faz bem para a saúde

O estudo realizado por uma Universidade do Reino Unido afirma que ver vídeos de animais podem reduzir os níveis de estresse e ansiedade; confira

Os animais ao longo dos anos se tornaram parte do convívio e do desenvolvimento humano. Mas você sabia que existe um estudo que confirma que assistir a vídeos de animais fofos, como gatos e cachorros, fazem bem para a saúde?

Troca de afeto entre tutores e pets traz benefícios para todas as idades; CONFIRA

De acordo com um estudo desenvolvido pela Universidade de Leeds, no Reino Unido, em parceria com a Western Australia Tourism, assistir a vídeos de animais pode reduzir a ansiedade, o estresse e até melhorar o humor.

A pesquisa foi feita com 19 participantes que assistirama slides com videoclipes e imagens por 30 minutos de animais, incluindo o Quokka, considerado o bicho mais feliz do mundo.

Cerca de 15 dos 19 alunos participaram do experimento. Eles fizeram um exame antes e depois dos slides para medir os seus níveis de pressão arterial e batimentos cardíacos, e a maioria também usava um monitor de frequência cardíaca durante a experiência.

Foi constatado que a pressão arterial e os níveis cardíacos de quase todos os voluntários caíram para um nível saudável apenas 30 minutos após a exibição.

Alguns estudantes também tiveram uma diminuição em média de 6,5% da frequência cardíaca. Além disso, as taxas de ansiedade foram reduzidas 35% na maioria, mostrando os benefícios que os animais geram mesmo quando são apenas observados.

O estudo foi realizado entre o final de 2019 e início de 2020 e teria outras sessões para uma pesquisa mais aprofundada, porém, com a pandemia, o estudo foi adiado e ainda não há informações se retornaram os experimentos.

Quokka: conheça o animal mais feliz do mundo

Nativo da Austrália, o Quokka chama atenção por sua feição sempre sorridente, que esbanja simpatia e o faz ser considerado o animal mais feliz do mundo. O marsupial é da mesma família dos cangurus, é herbívoro e noturno.

A maioria de sua espécie pode ser encontrada na Ilha de Rottnest, no sudoeste da Austrália, que atrai diversos turistas todos os anos.

O Quokka é visto como o rei das selfies, já que os animais selvagens se sentem bem à vontade com a presença humana, mesmo não sendo recomendável tocar nos bichos e nem alimentá-los. O animal é protegido por leis australianas pois é considerado uma espécie vulnerável.

Com cerca de 50 centímetros, o Quokka tem a habilidade de escalar pequenas árvores e arbustos. O habitat que este animal vive define diretamente sua sobrevivência, pois ele necessita de um local com folhagens e arbustos espessos para se esconder de seus predadores.

Porém, com o desenvolvimento urbano e a exploração madeireira, este habitat está sendo comprometido, o que contribui para a diminuição de sua espécie.

