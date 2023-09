Feriados em outubro de 2023: confira calendário do mês

O mês de outubro é marcado por várias datas comemorativas, como o Dia das Crianças e o Dia do Professor; confira qual delas vai ser feriado no Brasil

Dia das Crianças, Dia do Idoso, Dia do Professor, estas são algumas datas comemorativas que marcam o décimo mês do ano. Outubro também possui dois feriados, sendo um deles nacional, e o outro facultativo.

Feriados do mês de outubro de 2023

Dia de Nossa Senhora Aparecida - 12/09 - Quinta-feira: Feriado nacional; também se comemora o Dia das Crianças.

- 12/09 - Quinta-feira: Feriado nacional; também se comemora o Dia das Crianças. Dia do Servidor Público - 28/09 - Sábado: Ponto facultativo.

