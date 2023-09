Fases da Lua em outubro de 2023: confira calendário do mês

Com quatro fases e eclipse solar durante o mês, saiba mais sobre o calendário lunar do mês de outubro de 2023

Outubro contará com quatro fases lunares. A primeira fase será a Lua Minguante em 6 de outubro e se encerra com a Lua Cheia no dia 28, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) .

Fases da Lua: confira calendário de outubro de 2023

Fases da Lua Data Horário Lua Minguante 06 de Outubro 10:47 Lua Nova 14 de Outubro 14:55 Lua Crescente 22 de de Outubro 00:29 Lua Cheia 28 de Outubro 17:24

Lua: Eclipse Solar Anular

O eclipse solar anular é um fenômeno que acontece a partir do alinhamento entre o Sol, a Lua e a Terra, cobrindo todo o disco solar e remetendo a uma imagem similar a um “anel de luz”.

O evento é aguardado em todo o país, principalmente no Nordeste, local onde a visão deste eclipse será mais visível. O eclipse solar irá acontecer durante a fase de Lua Nova.

Cidades no interior do estado terão a melhor visibilidade do fenômeno, que deverá iniciar sua formação por volta das 15h, atingirá seu ápice às 16h45 e terminará às 17h30. O próximo eclipse parecido irá acontecer no Ceará apenas em 2067.

