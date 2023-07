3 orações para o dia de Santo Inácio de Loyola

Conheça a história do santo e confira orações para celebrar a data

O Dia de Santo Inácio de Loyola é uma festa cristã em homenagem ao sacerdote e teólogo espanhol que se tornou o fundador da Companhia de Jesus, também conhecida como a Ordem dos Jesuítas. Essa comemoração ocorre todo 31 de julho, data de sua morte em 1556.

História

Nascido em maio de 1491 e pertencente a uma família nobre espanhola, Iñigo López de Loyola, como era chamado antes da conversão religiosa, viveu os primeiros 26 anos de sua vida com muita vaidade e ostentação. Era do exército espanhol e, numa batalha contra a França, foi gravemente ferido. Este foi o fim de sua carreira militar e o início de sua conversão.

Enquanto se recuperava no castelo de sua família, começou a ler alguns livros que falavam da vida de Cristo e histórias de santos. O fascínio foi instantâneo e, a partir daquele momento, Iñigo López abandonou as armas e converteu-se ao catolicismo. Sua vida passou a ser de penitências e orações, e sua intensa experiência resultou na obra “Exercícios Espirituais”, manual para meditações com base em suas vivências místicas.

Santo Inácio de Loyola foi o fundador da Companhia de Jesus, uma ordem religiosa católica romana conhecida como os jesuítas. Em 1540, a nova ordem religiosa foi reconhecida pelo Papa. Os jesuítas espalharam-se pelo mundo durante o contexto da “guerra espiritual” entre católicos e protestantes. No Brasil, tiveram um papel importante fundando colégios e igrejas.

Além da educação, os jesuítas tiveram grande influência na arquitetura, nas artes, na medicina, no ensino de ofícios, na indústria de laticínios, no cultivo de cana-de-açúcar e de numerosas plantas europeias e asiáticas. Em São Paulo, a ordem participou da fundação da Pontíficia Universidade Católica (PUC).

Inácio de Loyola morreu em 31 de julho de 1556, aos 65 anos. Nessa data, os jesuítas lembram a sua memória e a missão da Companhia.