Dia do Cliente: conheça a origem da data que acontece nesta sexta

Criado no Brasil, o Dia do Cliente é comemorado em 15 de setembro e muitas lojas fazem descontos especiais para homenagear os clientes. Saiba a origem da data

Nesta sexta-feira, 15 de setembro, comemora-se o Dia do Cliente no Brasil. A data foi criada para homenagear os clientes e fidelizá-los, além de dar um gás nas vendas antes do fim de ano.

Por isso, algumas lojas oferecem promoções, descontos especiais e promovem sorteios. Ao mesmo tempo, os compradores devem estar atentos aos golpes.

Dia do Cliente: Origem da data

O Dia do Cliente foi criado no Brasil no ano 2000, pelo empresário gaúcho João Carlos Rego. Ele é especialista em Marketing e Recursos Humanos. Sua ideia era criar uma data diferenciada na qual os clientes pudessem ser homenageados, para desenvolver uma relação de fidelidade entre comerciantes e consumidores.