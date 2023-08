Cliente é "esquecido" e fica trancado por 2 horas em agência bancária no Recife

Homem fica preso mais de duas horas em agência bancária do Recife após funcionários esquecerem que ele estava no caixa e fecharem o local. Entenda o caso

Um homem ficou duas horas trancado em uma agência bancária no Recife após funcionários do local fecharem a unidade com ele dentro. Ezequiel Eustáquio da Silva chegou a ligar para a polícia e pedir ajuda para pessoas que passavam pelo local, mas só foi “liberado” após um vigilante aparecer e abrir a porta.

Ezequiel havia saído do trabalho e havia parado na agência para sacar dinheiro no caixa eletrônico dentro do banco e foi "esquecido" pela equipe que estava responsável pelo fechamento da unidade. A situação inusitada ocorreu na agência do banco Itaú, no bairro Santo Antônio, no Centro de Recife.

Cliente fica trancado em agência bancária do Recife após funcionários esquecerem dele

“Antes de entrar, eu perguntei ao vigilante se o banco estava fechado e ele disse que eu podia entrar, passando meu cartão, para ir no caixa 24 horas. Eu entrei passando o cartão, para ver se tinha entrado o meu salário, e quando voltei, o banco estava trancado e eu fiquei preso aqui”, disse o homem, em entrevista ao portal g1, enquanto estava preso na agência.

Sem saber o que fazer, Ezequeiel, que é Maqueiro do IML de Pernambuco, ligou para o 190 pedindo socorro e pediu ajuda para quem passava pela rua. Apesar das insistentes tentativas dele em pedir ajuda, foi somente às 20h30min que o homem foi resgatado por um outro vigilante, que chegou ao local para destrancar a agência.

Ao todo, Ezequiel passou cerca de duas horas preso na agência bancária. Além disso, uma equipe da Polícia Militar atendeu ao chamado do cliente e orientou o maqueiro a prestar queixa contra o estabelecimento. Com respaldo da PM, assim que conseguiu deixar a unidade, Ezequiel se dirigiu para uma delegacia para registrar a ocorrência.

