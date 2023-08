Cliente confunde estouro de balões com tiros e foge; veja vídeo

A situação aconteceu em uma concessionária do Equador durante dinâmica do departamento de recursos humanos que utilizava balões; veja vídeo

Uma gravação viral mostra um cliente assustado em uma concessionária no Equador. Em outro espaço, os funcionários praticam uma dinâmica de integração, estourando balões — sem saber de nada, o homem, achando que se tratava de tiros de arma, decide fugir do estacionamento.

A fuga do cliente foi compartilhada pelo usuário Angel Fernandes no Tiktok, em 31 de julho, e acabou se espalhando por outras redes sociais. “Um dia normal no departamento de recursos humanos, (eles) organizam jogos de integração com os meus colegas”, explica no vídeo.

“Quando o som dos balões explodindo é ouvido atrás, um cliente pensa que são tiros e começa sua odisseia”, adiciona Fernandes. Nas câmeras de segurança, é possível identificar a data (28 de julho) e o horário do susto, ao redor das 10h38min.

No estacionamento, o cliente escuta o som das balões estourando e tenta fugir, se escondendo atrás de uma caminhonete. Depois, o homem corre mais uma vez e começa a subir em um muro para sair do local.

Cliente confunde estouro de balões com tiros: reação do público

Na postagem original, os usuários enviaram expressões de risos, incluindo algumas piadas nos comentários. “Eu imagino a história que ele contou a sua família quando voltou para casa... ‘é um milagre, estou vivo’”, brinca uma jovem.