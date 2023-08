Estudo indica que telas em excesso podem prejudicar a saúde das crianças

A pesquisa foi publicada na revista Pediatrics e usou dados de 879 participantes do estudo de Dunedin. “Os pesquisadores descobriram que aqueles que assistiram mais televisão entre as idades de 5 e 15 anos eram mais propensos a ter essas condições aos 45 anos, mostrando que há riscos a longo prazo quando as crianças adquirem o comportamento sedentário”, explica a médica.

“Estamos falando da síndrome metabólica, um conjunto de condições, incluindo pressão alta, açúcar elevado no sangue, excesso de gordura corporal e níveis anormais de colesterol. O estudo mostra que crianças que assistiram a mais de duas horas de TV por dia tendem a ter essas condições, que levam a um risco aumentado de doenças cardíacas, diabetes e derrame”, destaca a endocrinologista Deborah Beranger.

Estabelecer um tempo para as crianças assistirem à televisão pode ser uma das formas de ajudá-las a preservar a saúde para o futuro. Isso é o que indica um estudo da Universidade de Otago (Nova Zelândia), que trouxe novos dados reforçando a associação do excesso de telas com problemas de saúde na fase adulta.

O tempo de visualização da televisão foi perguntado aos 5, 7, 9, 11, 13 e 15 anos. Em média, eles assistiram a pouco mais de duas horas por dia da semana. “Aqueles que assistiram mais, tiveram um risco maior de síndrome metabólica na idade adulta. Mais tempo assistindo à televisão na infância também foi associado a um maior risco de sobrepeso e obesidade e à menor aptidão física”, diz Deborah Beranger.

Consequências de assistir à televisão em excesso

Segundo a endocrinologista, assistir à TV está ligado ao baixo gasto de energia, à redução da qualidade do sono e da prática de atividades físicas. “Na infância, aprendemos muitos dos nossos hábitos e, no futuro, temos dificuldades para mudar. Assistir à televisão não é o problema em si, mas sim o sedentarismo. Criança que não se acostuma a gastar energia e comer bem tem maior probabilidade de, no futuro, ter maus hábitos de vida”, explica a profissional.

Além disso, Deborah Beranger diz que o tempo de tela pode favorecer a ingestão de alimentos em excesso, com as crianças consumindo mais bebidas açucaradas e produtos dietéticos ricos em gordura com menos frutas e vegetais. “Embora a televisão possa ser desligada na vida adulta, esses hábitos podem persistir”, diz a médica.

Meninas estão mais propensas a terem problemas com o excesso de telas (Imagem: Andrey_Popov | Shutterstock) Incidência da doença de acordo com o sexo De forma geral, os meninos assistiam um pouco mais à televisão do que as meninas, e a síndrome metabólica é mais comum nos homens do que nas mulheres (34% e 20%, respectivamente). A ligação entre o tempo de televisão na infância e a síndrome metabólica adulta foi observada em ambos os sexos e pode até ser mais forte em mulheres. Outros resultados da pesquisa Houve pouca evidência de que assistir menos à televisão quando adulto reduzia a associação entre assistir à televisão na infância e a saúde do adulto. Como qualquer estudo observacional, os pesquisadores não puderam provar que a associação entre assistir à televisão em uma idade jovem causa diretamente a síndrome metabólica do adulto, existem vários mecanismos plausíveis pelos quais tempos mais longos de exibição de televisão podem levar a problemas de saúde a longo prazo.