Conheça Esmeralda, a gata brasileira de 29 anos pode ser a mais velha do mundo

Uma gatinha de Barbacena, em Minas Gerais , pode ser um dos gatos mais velhos do mundo. A família responsável pela gata Esmeralda afirma que ela tem 29 anos, sendo mais velha que a gata Flossie , de 27, registrada pelo Guinness World Records.

Por que Esmeralda poder ser a gata mais velha do mundo

A idade de Esmeralda virou assunto após a gatinha fugir e ficar desaparecida por dias. A felina aventureira acabou ficando presa em bueiro e teve que ser resgatada pelos bombeiros. Com a notícia do desaparecimento de Esmeralda, algumas pessoas se surpreenderam e alertaram a família que a ela poderia ser um dos gatos mais velhos do mundo.

A família chegou a consultar a possibilidade de colocar a gatinha mineira no Guinness World Records, mas desistiu devido ao alto preço da inscrição, que gira em torno de R$ 4 mil.

Gata Esmeralda precisa de carinho e repouso

A tutora da gatinha relatou que além de ser brincalhona, ela gosta bastante de carinho. Com a idade avançada, atualmente Esmeralda precisa de mais repouso. Caminhando para os 30 anos de vida, a ela esbanja uma boa saúde com pouco problemas de saúde, segundo sua veterinária.

"A única coisa que ela tem é uma dermatite nas pálpebras, mas fora isso, é um exemplo de vida e longevidade", disse Maria Janete Campos, veterinária que acompanha Esmeralda, em entrevista ao portal.

Qual a gata mais velha do mundo

A gata mais velha do mundo, segundo o Guinness World Records, é a Flossie, uma gatinha britânica de 27 anos. Flossie nasceu em 1995 e atualmente tem deficiência visual e auditiva, mas conserva uma boa saúde.

A gata britânica ainda não superou o gato que ficou mais tempo vivo, recorde de Creme Puff, que viveu 38 anos. O gato americano Puff vivia no estado do Texas, nos Estados Unidos, com seu tutor Jake Perry.