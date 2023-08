Porco-espinho luta e se defende de cachorros que o atacaram em MG

Um porco-espinho foi atacado por quatro cachorros no pátio de uma empresa, na cidade de Araguari, em Minas Gerais, no início desta semana. O animal silvestre foi cercado pelos bichos, que tentaram avançar, mas ele reagiu ao ataque dos cães.

Os cachorros foram encontrados com espinhos no focinho e na boca. Já o porco-espinho estava com uma fratura na cauda. O Corpo de Bombeiros foi acionado pelos funcionários da empresa alimentícia, no KM 36, na BR 050.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine