Tutor adquire três assentos para que seu cachorro pudesse viajar em avião

Um homem comprou três assentos em um avião para que o seu cachorro, um dogue alemão, pudesse viajar da maneira mais confortável possível. O passageiro e o animal estavam em voo que partiu de Los Angeles rumo a Nova York, nos Estados Unidos, conforme o portal Estadão.

A fêmea Darwin tem Gabriel Bogner, de 27 anos, como tutor. Em vídeo nas redes sociais, ele aponta que o seu pet não cabia na maior caixa de transporte do avião. Desse modo, o cão precisou viajar nos bancos da aeronave.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Bogner, que vive com uma doença inflamatória intestinal, precisa do apoio de Darwin durante o seu dia a dia. Em seu TikTok, o tutor disse que todos os tripulantes se sentiram animados ao ver o animal dentro do avião.