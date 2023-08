Agosto Branco: de olho no câncer de pulmão, famosos largaram o cigarro

O Agosto Branco busca conscientizar os indivíduos acerca do câncer de pulmão, que é causado na maioria dos casos pelo tabaco. Confira famosos que largaram o cigarro Crédito: PEXELS/Basil MK

O mês de agosto tem estado no calendário como “Agosto Branco”, isso porque uma campanha de saúde busca conscientizar sobre o câncer de pulmão. O tabagismo e a exposição passiva ao tabaco estão entre os principais motivos para o desenvolvimento da doença. Pesquisas indicam que o hábito de fumar está presente em cerca de 85% dos casos diagnosticados de câncer de pulmão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo dados da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) de 2021, cerca de 9,1% dos brasileiros com 18 anos ou mais são fumantes. Diversos artistas fazem parte dessa estatística.

SUS oferece tratamento do tabagismo e dependência da nicotina; VEJA

Confira alguns famosos que conseguiram largar o vício no cigarro. Selton Mello O ator Selton Mello compartilhou em maio de 2023 que havia completado os primeiros 365 dias sem tabaco. O artista diz que não foi fácil, mas que o mal cheiro de outras pessoas fumando o ajudou no processo. Mello percebe que a saúde dele está melhor desde que superou o vício. Maioria das mortes por tumores no Brasil atinge pessoas de baixa renda; ENTENDA "Eu sentia um cansaço que não passava, nem com férias, com nada. Um cansaço meio eterno dentro de mim. Entendi que era o cigarro sugando meu fôlego, minha energia. Foi a sacação pra me livrar dele. No caminho, o cheiro horrível virou um baita aliado! Espero que muita gente se sinta confiante pra tentar também! Vontade ainda dá! Mas a vitória é sempre maior! É possível", expõe o ator. Juliana Paes Juliana Paes revelou que a luta contra o cigarro não é fácil, mas que não pretende voltar ao vício Crédito: Reprodução/Instagram

Juliana Paes conseguiu largar do vício durante a pandemia de covid-19, um processo que não foi fácil. Durante um bate papo com Thais Fersoza, a atriz disse que recorreu aos adesivos de nicotina e que funcionou para ela. "Não posso dizer que sou demais, que sou fera. Eu fiquei com medo. Eu tenho bronquite, asma e todas essas coisas. Eu não posso ser a pessoa que fuma várias vezes por dia", aponta. "Eu tive uma crise em abril, no começo da pandemia, de ficar toda entupida. Falava 'Meu Deus, eu vou morrer se pegar Covid-19, que ataca essa área. Se eu tiver debilitada, vou parar num respirador", relembra. Sobre o processo ela diz que "a gente tem a fissura pelo gesto, a companhia, a fumaça... tudo! São muitas coisas. Mas a parte química, o patch dá conta". "Dei uma descontada na comida. Acho que não vou voltar. É um vício muito maldito. Morro de vontade. Se eu tomar uma cerveja, meu Deus... cerveja é o gatilho. Não é fácil. Nunca vou dizer nunca, mas pretendo não voltar", conta.

Ana Maria Braga A apresentadora parou o vício depois que teve, pela a segunda vez, câncer de pulmão no início do ano de 2020. A informação foi comemorada pela a sua amiga Xuxa em um episódio do programa “Mais Você” deste ano de 2023. OMS diz que medidas contra tabaco protegem 71% da população mundial; CONFIRA "Vou falar uma coisa para vocês, estou tão feliz, não só em estar aqui, mas em saber que a Ana deixou de fumar", compartilhou a Rainha dos Baixinhos.