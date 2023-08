Fascínio por jogos de videogame em Hollywood ganha novo capítulo com 'Gran Turismo'

Após o enorme sucesso de "Super Mario Bros. O Filme" (2023), "Uncharted: Fora do Mapa" (2022) e "The Last Of Us" (2023), as adaptações de jogos de videogame para o cinema e televisão estão na ordem do dia em Hollywood.

Mas o cineasta Neill Blomkamp inicialmente ficou confuso ao receber um convite da Sony para dirigir um filme baseado no jogo de videogame "Gran Turismo".

"Queria ler o roteiro inteiro para entender do que estavam falando, porque não fazia sentido. Obviamente é apenas um simulador de corrida", disse ele à AFP.

Sem personagens como encanadores italianos, ou zumbis infectados por fungos, "Gran Turismo" teve uma abordagem diferente para ser adaptada às telonas.

O roteiro do filme tem como inspiração uma ação de marketing ocorrida em 2008, quando a Sony e a Nissan lançaram uma competição em que os melhores jogadores do simulador de corrida poderiam testar suas habilidades em circuitos reais.

Foi então que a GT Academy tirou os jogadores de PlayStation de seus quartos e os colocou ao volante de um carro de corrida real. O campeão de cada ano poderia competir contra pilotos profissionais em circuitos mundialmente conhecidos, como Silverstone e Le Mans.