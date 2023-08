Feira de adoção de cães e gatos será realizada em shopping no Eusébio

Com o objetivo de estimular a adoção responsável, o Terrazo Shopping, no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, em parceria com a ONG Abrace, realizará uma feira de pets no próximo sábado, 12. O evento ocorrerá a partir das 18 horas, na praça de eventos do estabelecimento. No local, estarão disponíveis dezenas de cães e gatos, entre filhotes e adultos, vítimas de abandono, situações de risco e maus tratos, que foram resgatados pela ONG.

Para adotar, é necessário ser maior de 21 anos e passar por uma breve triagem. Em seguida, deve-se apresentar a documentação necessária (RG, CPF e o comprovante de residência).

Ao ser aprovado na entrevista, o pretendente à adoção animal deve comprovar domicílio em Fortaleza ou Eusébio, rendimentos capazes de suprir as necessidades do animal, concordar com os critérios estabelecidos pela instituição e aceitar os termos do documento de adoção, a ser assinado no local.

Aqueles que não puderem adotar, mas têm interesse em contribuir com a causa, poderão ajudar doando ração, medicamentos, objetos para pets ou para humanos, que serão enviados para o bazar beneficente organizado pela ONG Abrace.

Serviço

Feira de Adoção de Animais

Data: 12 de agosto (sábado)

Horário: das 15 às 18 horas

Local: praça de eventos em frente à Renner (Piso L1 do Terrazo Shopping)

Endereço: Avenida dos Jardins, 864 - Coaçu / Eusébio (CE)