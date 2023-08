Por que as baleias e orcas batem nos barcos? Entenda o comportamento

A península ibérica e o estreito de Gibraltar são palco de interações entre baleias e embarcações. Entenda por que as baleias se chocam com os barcos

As interações entre grupos de orcas e baleias com embarcações aumentaram na região do estreito de Gibraltar, situado entre o extremo sul da Espanha e o Marrocos. Os indivíduos jovens da população dessa região, chamadas de Orcas Ibéricas, se aproximam e fazem movimentos para encostar nos barcos, como dar cabeçadas e bater a cauda.

“Esse é um exemplo muito interessante de como as orcas são inteligentes e podem desenvolver vários tipos de comportamento”, explica Letícia Magpali, bióloga e pesquisadora pela Universidade Dalhousie, no Canadá.

O que as baleias fazem com os barcos?

As baleias se aproximam pela parte de trás do barco, de forma discreta, o que dificulta a percepção desse movimento pela tripulação. Então, elas nadam para debaixo do barco e fazem alguns movimentos de tentar encostar no barco, como bater a cauda.

Elas encostam direto no leme (parte que direciona o barco) e isso faz o barco girar com o contato delas.

Em alguns casos, tentar mexer o barco não resolve. Ao contrário, elas perdem o interesse quando o barco para de mexer. Por isso, na maioria das interações, não houve danos graves.

Segundo os especialistas, nem sempre esses movimentos são sinais de violência: podem indicar também o sentimento de curiosidade desses animais.