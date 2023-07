Cem baleias-piloto se amontoam em forma de coração na Austrália antes de encalharem em praia

Um grupo de baleias-piloto se amontoou por quase um dia inteiro nas águas rasas de uma praia remota no oeste da Austrália, no início desta semana. O fenômeno chamou a atenção porque, às vezes, tomava a forma de um círculo, ou se espalhava em uma linha, ou mesmo, em alguns momentos, formava um coração.

Alguns moradores ficaram emocionados com a visão incomum. Autoridades e pesquisadores, perplexos com o comportamento, temiam que um encalhe em massa fosse iminente. O comportamento foi "realmente incomum", disse Kate Sprogis, ecologista de mamíferos marinhos da Universidade da Austrália Ocidental. "As baleias-piloto saudáveis geralmente não se comportam assim e, quando você as vê, pensa que há algo estranho acontecendo."

Na tarde de terça-feira, 25, os temores dos pesquisadores foram confirmados. O grupo de quase 100 baleias-piloto de barbatanas longas correu para a costa, encalhando-se na praia de Cheynes, perto de Albany, no sul da Austrália Ocidental.

Os socorristas correram contra o relógio para salvá-los. Uma vez que uma baleia-piloto - que pode crescer até 8 metros de comprimento e pesar até 3 toneladas - está fora da água, seus órgãos podem ser gradualmente esmagados sob seu próprio peso. Mesmo quando as baleias são devolvidas com sucesso ao mar, muitas vezes elas encalham novamente.

Na quarta-feira, 52 das baleias haviam morrido, disseram as autoridades. Uma equipe de voluntários locais e oficiais de conservação conseguiu mover os 45 restantes de volta para a água e tentou conduzi-los de volta ao mar, usando barcos e caiaques para guiá-los. No entanto, naquela tarde, as baleias voltaram a encalhar ao longo da praia, disseram as autoridades.

Apesar dos esforços de 100 oficiais da vida selvagem e 250 voluntários vestindo roupas de mergulho, as 45 restantes foram sacrificadas na quarta-feira, 26, depois que os esforços para levá-los a águas mais profundas falharam. "Infelizmente, foi preciso tomar a decisão de sacrificar as baleias restantes para evitar prolongar seu sofrimento", disse o Serviço de Parques e Vida Selvagem da Austrália Ocidental.

Peter Hartley, gerente do Departamento de Biodiversidade, Conservação e Atrações que supervisionou a resposta, descreveu na quinta-feira a decisão de sacrificar os sobreviventes como "incrivelmente difícil". "Provavelmente uma das decisões mais difíceis dos meus 34 anos de manejo da vida selvagem. Muito, muito difícil", disse Hartley a repórteres em Albany.

Encalhe em massa ainda deixa dúvidas

Os pesquisadores não sabem exatamente por que ocorrem os encalhes em massa. Uma teoria é que eles acontecem quando a matriarca do grupo adoece e nada em águas rasas, e os outros membros do grupo a seguem, devido a seus laços sociais estreitos, disse a ecologista Kate Sprogis. Outra razão pode ser que eles estavam desorientados por um alto ruído subaquático, disse ela.

Também não ficou claro por que as baleias se amontoaram na água rasa antes de encalhar, disse a ecologista, acrescentando que as baleias-piloto geralmente não exibem um comportamento que indique que um encalhe é iminente.

Os encalhes em massa na Austrália não são incomuns. O evento mais mortal do tipo no país ocorreu em 2020, quando 470 baleias encalharam no litoral da Tasmânia, com a maioria delas morrendo. Dois anos depois, outros 230 apareceram ao longo do mesmo trecho da costa.

Um evento semelhante ocorreu na Escócia há uma semana, quando 54 baleias morreram em uma praia na Ilha de Lewis. No momento em que foram encontrados, a maioria já estava morta, e as equipes de resgate decidiram sacrificar os animais sobreviventes depois de determinar que as ondas fortes e as condições rasas da praia tornavam inseguro resgatá-los.

(Com agências internacionais)