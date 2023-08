Aracy Balabanian: quem é a 'neta' que a atriz ganhou durante uma novela

A atriz Aracy Balabanian faleceu nesta segunda-feira, dia 7 de agosto, com 83 anos de idade, e deixou um legado na dramaturgia brasileira, com diversas novelas e peças de teatro em seu repertório. Durante sua trajetória, a artista disse que adotou muitos filhos e netos da ficção ao longo dos anos.

Uma delas foi a atriz Giovanna Lancellotti, que contracenou e interpretou a neta de Aracy na novela Sol Nascente, da Rede Globo.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Morre Aracy Balabanian: RELEMBRE papéis marcantes da atriz em novelas e filmes



Em uma entrevista em 2017 para o Gshow, Aracy revelou detalhes da relação com Lancelotti. "Tenho essa relação com meus colegas de mãezona. Antes era irmãzinha, foi para tia, passou para mãe e agora é nona. A Lancellotti, ontem, me mandou um recado e me convidou para almoçar", contou.

A jovem atriz também comentou sobre sua relação com Balabanian na época da novela. Giovanna disse que as personagens que as duas faziam tinham uma relação muito próxima de avó e neta, e elas trouxeram isso para a vida real.

"Me lembra muito a minha relação com a minha avó”, completou Lancellotti.