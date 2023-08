Você guarda celular velho que ainda funciona? 58% de brasileiros fazem isso

Pesquisa aponta que 58% dos brasileiros mantém celular antigo, ainda em funcionamento, em casa Crédito: Jun Wai Chin/Unsplash

A proporção de smartphones que funcionam, mas são mantidos na gaveta de casa dos brasileiros, chega a 58% em pesquisa feita pelo Mobile Time e a empresa Opinion Box. Como base, 2.085 pessoas que acessam a Internet e possuem celular foram questionadas. A informação inclui a faixa etária da prática, que atinge 60% do público entre 30 a 49 anos de idade, sem distinções de classe quando comparadas. Os jovens de 16 a 29 anos apresentam um percentual próximo — 56%. O cruzamento com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresenta uma quantidade aproximada de 90 milhões de celulares velhos ainda em funcionamento dentro de casas ao redor do Brasil. Na média, cada pessoa tem 1,1 aparelho antigo guardado. A pesquisa, intitulada "Panorama Mobile Time/Opinion Box - O brasileiro e seu smartphone", para julho de 2023, relaciona esse hábito com a preferência dos brasileiros por celulares novos. Da porcentagem de 81% que realizou a compra de um aparelho, 91% escolheu um modelo atual. Confira outros dados sobre o consumo brasileiro de smartphones apresentado na pesquisa. Celular roubado? VEJA dicas de segurança se perder o aparelho

Brasileiro e seu smartphone: 5G não é prioridade na hora da compra O panorama chama a atenção para a relação entre as preferências do consumidor brasileiro e a tecnologia 5G. Na pesquisa, apenas 4% da população com smartphones afirma que o 5G seria a principal funcionalidade na hora de comprar um novo aparelho. A capacidade de processamento (33%), a memória (30%) e a qualidade da câmera (14%) superam o interesse pelo sucessor do 4G. O 5G sai na frente apenas na escolha por uma tela grande (2%), sem considerar os que não escolheram qualquer opção (também 2%). Brasileiro e seu smartphone: qual marca é líder de mercado? A líder no mercado de smartphones no Brasil continua sendo a Samsung. A empresa sul-coreana possui 39% de market share (quota de mercado), seguida pela Apple (22%) e a Motorola (18%).