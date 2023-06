9 dicas para ser mais sustentável no dia a dia

Ao longo da nossa história neste chão, interferimos no planeta a tal ponto que as mudanças promovidas por nós no clima afetam não apenas os humanos como também a todos os seres vivos. Mas, se agirmos agora, ainda é possível alterar a rota. “Fazer bem ao planeta a partir das nossas práticas diárias é fazer bem para nós enquanto espécie, entendendo que tudo está interligado na ampla teia da vida”, diz a nutricionista ecológica Bruna de Oliveira.

Segundo ela, trazer para o cotidiano alguns princípios ecológicos pode melhorar a saúde humana e do planeta, importante para os animais (e estamos incluídos aí), o reino vegetal e mineral. E a compaixão pode ser uma companheira motivadora. “Tudo que foi feito até aqui mais depredou do que germinou, e precisamos de muitas boas sementes para voltarmos ao jardim primordial onde tudo começou a florir e crescer”, reflete a empreendedora social da Crioula Curadoria Alimentar.

Com a ajuda dela e da geógrafa Lívia Humaire, idealizadora do projeto Transições Ecológicas, apresentamos nove tópicos para você colocar em prática no dia a dia e ser parte da profunda transformação de que precisamos para salvar o planeta e a nós mesmos.

O planeta é pesado demais

Mas vale dizer: antes de ler, respire fundo, sabendo que as mudanças acontecem um passo por vez. Bruna sugere começar observando o seu dia a dia com um olhar investigativo sobre necessidades básicas, como comer, vestir e morar.

De onde vêm os alimentos que fazem parte da minha alimentação? Com qual frequência compro roupas novas? Qual a principal fonte de energia que chega até a minha casa? Essas são algumas das perguntas a se fazer para, pouco a pouco, expandir a consciência sobre as causas dos desequilíbrios ambientais no seu cotidiano.

Lembre-se também que a ação individual é fundamental, mas tem suas limitações. Afinal, já nascemos em uma sociedade fruto de fenômenos históricos, como as Grandes Navegações, a Revolução Industrial e um capitalismo voraz.

“Para transformar o sistema, é preciso construir políticas públicas, regulamentações para grandes empresas, segurança social, e pessoas isoladas não fazem isso”, atesta Lívia. Entre os jeitos de fazer desta luta uma ação menos solitária está se unir a coletivos, ONGs, associações e demais entidades que pressionem o poder público e privado por mudanças efetivas e estruturais. Vamos lá?

1. Reduza (ou elimine) o consumo de carne

No Brasil, a pecuária é responsável por 22% das emissões de gases de efeito estufa, segundo o Observatório do Clima. A criação de gado – e as monoculturas de soja que servem para alimentá-lo – é a causa de grande parte da destruição da Amazônia e do Cerrado, “biomas fundamentais para a regulação do nosso clima”, pontua Lívia.

Esse modelo de produção de alimentos também ameaça as terras destinadas aos povos e comunidades tradicionais, fundamentais para a preservação dos ecossistemas. Por isso, o primeiro passo para uma transição de padrão alimentar é abrir seu paladar para a biodiversidade vegetal brasileira, experimentando grãos, frutos e folhas, outros sabores e texturas para além da carne. Você pode começar pela segunda sem carne e aos poucos aumentar a quantidade de dias sem consumo de proteína animal.

2. Evite descartáveis e plásticos

Materiais descartáveis são feitos à base de petróleo e levam centenas de anos para se decompor. São baratos para a indústria, mas custam muito caro ao meio ambiente. Os oceanos estão repletos de embalagens plásticas que contribuem para a degradação marinha – e nossa, que consumimos esses animais.

Nos lixões e aterros, o plástico não reciclado contribui para as emissões de gases que intensificam o efeito estufa e o aquecimento global. Frequentar lojas a granel, mercados e feiras levando sacolas de pano e de papel, além de recipientes de vidro, ajuda a recusar os plásticos de uso único.

Além disso, leve com você um kit de talheres, guardanapo e canudo. Assim, terá sempre à mão quando precisar comer fora de casa, recusando opções descartáveis. Também vale pressionar a indústria para que utilize opções mais ecológicas

3. Recicle

“No mundo, a taxa de reciclagem é de menos de 10% do que se produz. Além disso, há o envio de lixo para países asiáticos por parte da Europa e dos Estados Unidos, provocando grandes problemas socioambientais para os povos que recebem esse material”, explica Lívia.

Por outro lado, Bruna lembra que a reciclagem é um setor econômico importante para muitas pessoas. Por isso, é valioso fortalecer entidades de catadores, como o Cataki, plataforma que conecta pessoas e empresas a esses trabalhadores, por exemplo.

Assim, se não há coleta seletiva no seu bairro ou condomínio, você pode começar separando o lixo orgânico do lixo reciclável e combinar a retirada desse material. No macro, vale cobrar do poder público a coleta seletiva nos bairros, municípios e Estados, e que as indústrias se responsabilizem pela gestão de seus rejeitos.