Homem invade igreja, escala altar e tenta abandonar criança aos pés de Maria, na Espanha

Um homem entrou correndo em uma igreja de Tenerife, na Espanha, e assustou féis que se reuniam para missa no último domingo, 30. Ele carregava um menino nos braços e ao invadir o altar do templo cristão, escalou a estrutura que sustentava a imagem de Nossa Senhora do Carmo e colocou o menino sentado aos pés da imagem da santa.

O momento foi registrado em vídeo e publicado nas redes sociais, se tornando um viral internacional no começo desta semana. As identidades do homem e do garoto que ele carregava não foram reveladas. Apesar disso, informações iniciais do caso indicam que a criança seria filho dele.

No vídeo da ocorrência é possível ver o homem, que vestia uma camisa branca, bermuda e chinelos, entrando de supetão no local. Em estado de completa euforia, ele corre pelo corredor central do templo, dribla os acólitos que conduziam a missa e quase derruba o altar para então colocar seu suposto filho sentado no altar.

O homem ainda tentou, mais de uma vez, fugir correndo do local, porém, foi impedido por fiéis que testemunharam o caso.

Conforme relatos obtidos pelo El País, o homem apresentou resistência ao ser contido e expressava o desejo de abandonar a criança. O menino, que a todo momento se manteve quieto, somente foi retirado do altar após um outro fiel se prontificar em escalar a estrutura e resgatar a criança.

Não há informações sobre a motivação do ato, bem como sobre a confirmação do grau de parentesco entre ele e o menino.

A imprensa espanhola está se referindo ao homem como alguém "fora de si" e "visivelmente transtornado", tendo como base relatos de testemunhas do caso. As falas apontam ainda que o homem estava em tal estado que não conseguia "controlar seus impulsos".

Além da cena da invasão, após tentar abandonar o filho no altar, ele foi visto fazendo o sinal da cruz enquanto percorria outros corredores da igreja em sua tentativa de fuga.

Depois de ser contido, ele se ajoelhou, pediu perdão e então foi aplaudido por parte dos presentes na igreja. A mídia local não informou se o homem será alvo de algum tipo de investigação, bem como se há qualquer informação sobre o estado da criança que o acompanhava.

