Delivery a varejo: estudo lista trabalhos que mais geram infelicidade

Você já sentiu infeliz no trabalho? A razão, em alguns casos, pode ser o próprio emprego. Estudo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, listou as sete carreiras que mais podem causar tristeza. Entre elas estão serviço de entrega e varejo. Veja lista mais abaixo.

O levantamento da universidade é realizado há 85 anos, desde 1938, com mais de 700 profissionais do mundo todo. Os participantes têm sido acompanhados a cada dois anos e entrevistados sobre seus empregos.

Trabalhos solitários são mais infelizes

As entrevistas têm o objetivo de determinar, entre diversos fatores, quais ajudariam a deixar o expediente de trabalho mais ou menos feliz. Os pesquisadores da universidade perceberam que a falta de colegas de trabalho é o maior motivo para infelicidade.

Socialização e proximidade com colegas de trabalho podem evitar infelicidade no trabalho, segundo estudo de Harvard Crédito: Reprodução/Freepik

Ou seja, relacionamentos positivos são aliados na busca por uma vida profissional mais saudável e feliz. Conforme os resultados da pesquisa de Harvard, contentamento profissional não vem com solidão.

Nas respostas dos profissionais acompanhados pela pesquisa, foi possível perceber que tarefas realizadas sem colegas por perto fazem parecer que o expediente é mais longo, enquanto a falta de interações sociais pode afetar a saúde. E isso pode piorar em rotinas noturnas ou rotativas.

Entre os trabalhos infelizes, predomina o atendimento ao cliente

Demandas de serviço ao cliente figuram entre os trabalhos que causam mais infelicidade. Os pesquisadores de Harvard explicam que isso acontece porque contatos negativos e estressantes deixam os trabalhadores improdutivos.

“Nós sabemos que pessoas em call centers estão comumente estressadas, principalmente porque elas ficam no telefone o dia todo com clientes frustrados e impacientes”, explicou Robert Waldinger, professor de psiquiatria da Escola Médica de Harvard em entrevista ao CNBC Make It.

Sete trabalhos que causam mais infelicidade: confira lista

Segundo a pesquisa de Harvard, estes são os sete empregos com maior propensão para causar insatisfação nos trabalhadores:

Entregadores Motoristas de caminhões de longa distância Guardas de segurança Trabalhos com horários noturnos, como vigilantes e porteiros Trabalhos remotos Atendimento ao cliente Comércio varejista