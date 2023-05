Como parar de odiar a segunda-feira?

“Eu odeio segunda-feira”. Assim como o desenho animado Garfield, essa é uma frase que muita gente diz na noite de domingo. O primeiro dia útil da semana é um momento que muita gente deixa a preguiça de lado e volta à rotina de estudos ou trabalho, em alguns casos o dia é escolhido para começar um regime, iniciar na academia, planejar novas metas... Com tanta coisa para fazer, é compreensível que muita gente, assim como o personagem, não goste do dia.

Mas o que há de errado com o primeiro dia útil da semana? Será que esse "ranço" é por causa da rotina que a segunda-feira nos impõe? Foram essas algumas perguntas que a plataforma de carreiras Zety se propôs a responder em uma pesquisa realizada nos Estados Unidos.

O relatório, divulgado em janeiro deste ano, perguntou a mil estadunidenses seus pensamentos sobre os dias de trabalho e produtividade durante a semana. Os dados revelam que 80% dos entrevistados acreditam que a segunda-feira é o dia mais estressante no trabalho.

Para 41% dos pesquisados, as segundas são o dia mais odiado, independentemente do motivo. Já as quartas-feiras, ocupam o segundo lugar no ranking de dias mais detestados da semana, com 20% dos votos.

Qual o pior dia da semana?

E não foi apenas a pesquisa que classificou a segunda como o dia mais odiado. No ano passado, o Guinness World Records declarou a segunda-feira como o pior dia da semana. Eles se basearam nas opiniões de diversas pessoas no mundo todo. A “eleição” foi publicada no Twitter oficial do livro dos recordes.

O que explica esse sentimento contra a segunda-feira?

Para a psicóloga e terapeuta cognitivo comportamental, Luanna Rodrigues, existem alguns fatores que podem contribuir para que o primeiro dia útil da semana seja tão odiado. Entre eles está o estresse causado pela mudança de ritmo na rotina que ocorre no fim de semana.

Ela explica que essa alteração pode desregular o sono e o metabolismo e, consequentemente, gerar uma falta de estímulo em ir trabalhar ou desenvolver qualquer outra atividade com caráter "obrigatório".

“Em geral, a rotina de sono é alterada nos fins de semana, o início da semana para o trabalho pode ser diretamente afetado. No mínimo haverá uma indisposição. Por isso, a avaliação desse dia não será boa”, pontua.

Mas se não há uma mudança de rotina do sono, e mesmo assim o indivíduo continua odiando a segunda-feira, a especialista aponta que é preciso investigar o que gera esse desconforto.

“Digamos que a pessoa não saia da rotina do sono, mas mesmo assim continue odiando a segunda-feira, o que motiva esse desconforto? Gosta do trabalho? Existe alguma tarefa específica da neste dia que não exista nos outros dias da semana?”, questiona Luanna reiterando a importância de uma autocrítica da própria rotina.

Quinta-feira é eleita o melhor dia da semana

Outro fato curioso apontado no estudo é que as quintas-feiras acabam sendo melhores que as sextas-feiras no gosto popular. De acordo com o Zety, isso acontece porque, ao contrário da maioria dos dias, não há grandes expectativas para a quinta.

Enquanto nas quintas-feiras, mesmo que não estejam totalmente relaxados, as pessoas sentem que está perto do fim de semana e assim entram em um estado de ânimo elevado.

Por outro lado, nas sextas-feiras, devido a ansiedade generalizada pelo fim de semana, são grandes as chances de você não ter vontade de fazer nada e fica aguardando a hora do trabalho ou aula acabarem, sofrendo com a ansiedade enquanto isso.

O que fazer para melhorar o primeiro dia útil da semana?

A especialista explica que para ajudar a lidar melhor com essa sensação de ódio pela segunda-feira, você pode realizar algumas estratégias e se preparar para não sofrer com a chegada das segundas. Ela recomenda incluir algo prazeroso nesse dia, e suavizar a data.

“Coloque uma recompensa no final do dia, que pode ser pra uma academia, uma reunião com os amigos. Você pode fazer um jantar bacana em casa com a família. Separe um momento que tire você desse mal -estar”, recomenda.